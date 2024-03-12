АвтоВАЗ выпустил 31-миллионный автомобиль

Во вторник, 12 марта, в Тольятти с первой линии главного конвейера АвтоВАЗа сошел 31-миллионный автомобиль — седан Lada Vesta в новой модификации с автоматической трансмиссией. В торжественной церемонии, посвященной выпуску юбилейного автомобиля Волжского автозавода, приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул: сегодняшнее событие особо значимо не только для завода, но и для страны. "Все мы знаем, с какими беспрецедентными по своему масштабу несправедливыми санкциями столкнулась Россия. Они направлены не просто против нашей экономики, предприятий, они направлены против трудовых коллективов, а значит, против каждого из нас. И конечно, наш флагман автопроизводства, наш АвтоВАЗ в первую очередь испытал их на себе. И тем важнее эта победа, настоящая победа. Мы преодолели все сложности, которые нам создают недруги, доказали, что славный коллектив АвтоВАЗа не только является хранителем трудовых традиций, но движется вперед", — сказал глава региона.

Как отметил губернатор, на предприятии внедряются новые технологии, руководители многих крупных предприятий приезжают перенимать опыт у коллектива АвтоВАЗа. "И конечно, эта победа была бы невозможна без поддержки президента страны Владимира Владимировича Путина, который уделяет пристальное внимание развитию автопрома и в первую очередь поддержке АвтоВАЗа. Без специальных решений, принятых Президентом страны, сегодняшняя победа не была бы возможна, как не была бы она возможна без ударного труда всего многотысячного коллектива АвтоВАЗа", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Сегодняшнее событие — яркий показатель стабильности производства, которую трудовому коллективу АвтоВАЗа удается поддерживать год от года, несмотря на все вызовы, которые встают на пути. АвтоВАЗ продолжает планомерно наращивать объёмы выпуска доступных легковых автомобилей для насыщения внутреннего рынка, расширять свой модельный ряд и успешно решать задачи, поставленные Стратегией развития автопрома. Поздравляю коллектив и руководство АвтоВАЗа, а также смежных предприятий с достижением нового рекорда!" — отметил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

С юбилейным выпуском автомобиля поздравил коллектив завода президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов. "Сегодня команда АвтоВАЗа насчитывает почти 45 тыс. человек, которые работают здесь, в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге, Москве, во всех регионах нашей страны, где у нас есть дилерские центры. А большая семья АвтоВАЗа с учетом более чем полутора тысяч наших поставщиков насчитывает уже около полумиллиона человек, всех, кто трудится на благо нашей страны, на развитие нашего автопрома", — обратился он.

Руководитель предприятия подчеркнул, что выпуск миллионного автомобиля — это традиционный праздник для коллектива АвтоВАЗа. Он выразил благодарность за поддержку автозавода руководству страны, Министерству промышленности и торговли РФ, руководству региона. По словам Максима Соколова, такая поддержка позволила в беспрецедентных условиях за кратчайший период не только восстановить, нарастить производство, но и дать стране новые современные востребованные продукты.

"Большое спасибо нашему отраслевому министерству и лично председателю совета директоров Денису Валентиновичу Мантурову. И конечно же, родному региону, Дмитрий Игоревич, вам, главе Самарской области, которая подставила плечо в самый непростой период жизни коллектива АвтоВАЗа. Благодаря такой поддержке мы добились не просто впечатляющего результата, мы добились настоящей победы", — обратился он.

31 миллион автомобилей, собранных на Волжском автозаводе с 1970 года, выполнил задачу, поставленную при создании предприятия: обеспечить массовую автомобилизацию страны и дать импульс к развитию отрасли. Сегодня автомобили Lada составляют треть российского автопарка: в стране эксплуатируется почти 14 млн машин, сошедших с конвейеров АвтоВАЗа. Задача обеспечивать россиян надежным и доступным транспортом остается актуальной и сегодня. Именно поэтому производство работает достаточно интенсивно, и юбилейная Lada Vesta Cross стала одной из 1500 выпущенных 12 марта машин.

На юбилейных автомобилях Lada традиционный девиз: "Принимай, Родина, миллионный автомобиль!" Неслучайно юбилейной машиной стала Lada Vesta с автоматической трансмиссией. В кратчайшие для современного автопрома сроки, в рамках выполнения поручений президента страны Владимира Путина о скорейшем достижении технологического суверенитета отрасли, команда АвтоВАЗа сумела вернуть эту востребованную опцию, заместив поставки из недружественных стран.

Lada Vesta с новой автоматической трансмиссией обладает достойными характеристиками и сохраняет все свои преимущества, в том числе экономичность и адаптацию к российским климатическим и дорожным условиям. При этом значительно повышен комфорт автомобиля, а по сравнению с предыдущими версиями автоматических трансмиссий, новый силовой агрегат обеспечивает более высокую динамику.

На предприятии приняли решение не ставить юбилейный автомобиль в музей — 31-миллионный автомобиль отправится в один из дилерских центров Lada.