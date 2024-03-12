Предпринимателя из Самары обвиняют в мошенничестве при предложении юридических услуг

В Самаре завершилось расследование уголовного дела учредителя ООО, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 2020 г. обвиняемый заключал договоры на оказание юридических услуг и брал предоплату. При этом он не собирался выполнять условия сделки, но в итоге просто оставил себе 105 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..