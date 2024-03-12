Предпринимателя из Самары обвиняют в мошенничестве при предложении юридических услуг

В Самаре завершилось расследование уголовного дела учредителя ООО, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2020 г. обвиняемый заключал договоры на оказание юридических услуг и брал предоплату. При этом он не собирался выполнять условия сделки, но в итоге просто оставил себе 105 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.