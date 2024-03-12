Из-за провалившегося асфальта в Самаре перекрыли Заводское шоссе

В Самаре провалился асфальт на Заводском шоссе. Из-за этого участок проезжей части перекрыли. Об этом сообщает администрация города.

"Значительный дефект дороги" образовался в районе дома № 15 (по направлению к Бельскому переулку и ул. Ближней).

"Отметим, что локация расположена в границах улиц XXII Партсъезда и Авроры. Но пока ограничительные меры приняты только в районе Заводского шоссе, 15. Сквозного проезда нет", — уточняет администрация города.

Движение по Заводскому шоссе планируют открыть после завершения работ, но примерное время их окончания не сообщается.