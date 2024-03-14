Движение транспорта по Заводскому шоссе в Самаре восстановлено

Движение по проезжей части Заводского шоссе, в районе дома № 15, открыто в оба направления, сообщает департамент транспорта Самары.

Специалистами профильных служб произведены необходимые работы в части устранения утечки из инженерных коммуникаций и провала дорожного покрытия.

Пока покрытие восстановлено по временной схеме. По постоянной схеме благоустройство локации выполнят после начала дорожно-строительного сезона, когда установится благоприятная погода.

Напомним, участок проезжей части на Заводском шоссе перекрыли 12 марта из-за провала асфальта.