В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс

В Волжском районе Самарской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, в 2024 году отремонтируют 3 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более 16 км.
В этом дорожном сезоне предусмотрен капитальный ремонт участка региональной трассы Самара-Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км. Автомобильная дорога входит в опорную сеть дорог Самарской области и является одним из основных выездов из города Самары с выходом на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно.
В рамках капитального ремонта дорога будет доведена до нормативных параметров 1В технической категории. Помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия запланировано уширение ряда участков дороги, приведение в нормативное состояние разделительной полосы, обочин и разворотных петель. На всем протяжении трассы предусмотрено устройство наружного освещения. Также будет проведен капитальный ремонт моста через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.
Напомним, что в 2023 году в нормативное состояние был приведен другой участок дороги Самара-Новокуйбышевск — от границы Самары до поворота к городу Новокуйбышевск — протяженностью 4 км. С учетом капремонта текущего года дорога будет соответствовать нормативным параметрам на всем протяжении.
Также в 2024 году в Волжском районе будет продолжен капитальный ремонт дороги Николаевка — Черновский — Белозерки. В прошлом году дорожники провели ремонт на участке дороги от села Николаевка до поселка Черновский. В этом году в нормативное состояние приведут участок до села Белозерки.
"Ежедневно езжу на работу в Самару по дороге Николаевка — Черновский — Белозерки. Путь по ней короче и транспортный поток меньше, чем по федеральной трассе М-5. После ремонта ездить по ней стало комфортно. Ровное дорожное покрытие, разметка, дополнительные дорожные знаки, светофор на нерегулируемом пешеходном переходе — все это делает поездку по этой дороге максимально безопасной. И это очень важно, ведь по ней проходят и школьные маршруты. Большое спасибо дорожникам за качественную работу. С нетерпением ждем продолжения ремонта дороги до нашего села", — говорит жительница села Белозерки Татьяна Озерова.
Третьим участком, который частично проходит по Волжскому району, расположен на автомобильной дороге Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Работы по ремонту этого участка рассчитаны на 2024–2025 годы.
Напомним, что 2024 году в Самарской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км. Запланирован ремонт и капитальный ремонт 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?