Житель Отрадного пытался похитить из банкомата более 1 млн рублей

В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке похитить из банкомата более 1 млн руб., сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Около пяти часов утра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил от дежурного информацию о срабатывании охранной сигнализации в одном из банков.
По прибытии стражи правопорядка обнаружили в тамбуре банка злоумышленника, который повредил банкомат и пытался похитить находившиеся внутри денежные средства — более 1,2 млн рублей. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя — 28-летнего местного жителя.
Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере".
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..