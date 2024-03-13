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Преступления Происшествия

Житель Отрадного пытался похитить из банкомата более 1 млн рублей

ОТРАДНЫЙ. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке похитить из банкомата более 1 млн руб., сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Около пяти часов утра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Отрадный, получил от дежурного информацию о срабатывании охранной сигнализации в одном из банков.

По прибытии стражи правопорядка обнаружили в тамбуре банка злоумышленника, который повредил банкомат и пытался похитить находившиеся внутри денежные средства — более 1,2 млн рублей. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя — 28-летнего местного жителя.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере".
 

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