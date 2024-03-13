Самарчанка в последний момент отказалась брать кредит для мошенников

В Самарской области 39-летняя местная жительница смогла избежать капкана мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине позвонил якобы менеджер информационной безопасности банка и сказал, что на женщину пытаются оформить кредит. Для отмены операции якобы нужно было взять "встречный кредит" и перевести деньги на безопасный счет. Самарчанка, не раздумывая, пошла в ближайший банк и планировала взять в кредит более 1,5 млн рублей. Уже в банке она заметила памятки, предупреждающие о мошенниках, и догадалась, что ее хотят обмануть.
Полицейские напоминают, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..