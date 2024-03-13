"Тольяттиазот" подвел итоги экологической деятельности за 2023 год

ТОАЗ в 2023 году инвестировал более 352 млн рублей в комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и поддержание необходимого уровня промышленной и экологической безопасности, а также на повышение экологической грамотности населения Тольятти и Ставропольского района.

Одним из ключевых событий года стало принятие политики в области качества, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, где определены приоритеты "Тольяттиазота" в сфере охраны окружающей среды. К их числу в первую очередь относятся снижения водо- и газопотребления, повышение энергоэффективности.

Самый масштабный проект, реализация которого завершилась в 2023 году, — запуск в промышленную эксплуатацию агрегата по производству карбамида № 3. Он позволил значительно уменьшить углеродный след предприятия и повысить энергоэффективность производства. Углекислый газ, образуемый при производстве аммиака, на новом производстве карбамида используется в качестве сырья. Объем выбросов СО2 в атмосферу снизился более чем на 405 000 тонн ежегодно, водопотребление и водоотведение сокращено до 400 000 кубических метров в год. В работу к действующим газоулавливающим установкам были запущены четыре новые со степенью очистки не менее 89%.

Сотрудники "Тольяттиазота" и члены их семей традиционно приняли участие в высадке хвойных деревьев на территории Ставропольского района. При поддержке компании деревьями засажено более 3 га лесных территорий. Предприятие также участвовало в очистке водоохранной зоны реки Волги в районе микрорайона Федоровка. В рамках реализации ежегодной программы по восполнению биоресурсов Волги в Саратовское водохранилище выпущено более 12 000 мальков сазана.

Компания является постоянным призером премии "Экоравновесие", которая вручается волонтерам, внесших весомый вклад в защиту окружающей среды Самарской области. В 2023 году предприятие получило специальную награду как ответственный природопользователь, а его сотрудники — благодарственные письма за активное участие в региональных экологических акциях.

ТОАЗ оказывает всестороннюю поддержку и мероприятиям, объединяющим охрану окружающей среды и спорт. Компания выступила партнером ХХХI экологического марафона "Самарская Лука" в с. Ширяево, главной идеей которого является сохранение уникального наследия Самарской области.

"Тольяттиазот" выступил партнером ряда семейных экологических квестов для инженерно-технических классов подшефной школы № 41. В рамках грантовой программы "Химия добра" ТОАЗ помог открыть метеостанцию в детском саду "Олимпия" и поддержал проект территориального общественного самоуправления № 2 Комсомольского района по раздельному сбору мусора "Экология будущего "Чистота планеты — здоровые дети". Экоинициатива школы № 14 города Жигулевск "Молодежь — за экомир" в части изготовления настольных игр, содержащих уникальные сведения о природе Поволжья, также получила помощь от предприятия.

"ТОАЗ считает своим долгом сохранять благоприятную экологическую обстановку и создавать безопасные условия проживания в регионе присутствия. На предприятии выстроена эффективная система взаимодействия с коллективом, государственными контролирующими и надзорными органами, природоохранными общественными организациями и образовательными учреждениями. Компания принимает все необходимые меры для снижения общего количества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и размещения твердых отходов и внедряет на производстве технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.