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В Тольятти разыскивают преступника, обокравшего бабушку

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в хищении 900 тыс. руб. у пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в начале марта 87-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди. Телефонный собеседник настойчиво предложил для освобождения родственницы от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная  пожилая женщина вышла из квартиры на улицу и возле дома №5 по ул. Макарова по требованию незнакомца передала его помощнику 900 тыс. рублей. Вернувшись домой, она позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.  В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Со слов потерпевшей составлен субъективный портрет преступника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, славянской внешности худощавого телосложения, одет в одежду темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить детали в ближайший отдел полиции по телефонам: 8 (8482) 93-47-02, 8(8482) 93-47-43  или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.

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