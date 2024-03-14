В Тольятти разыскивают преступника, обокравшего бабушку

Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемого в хищении 900 тыс. руб. у пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в начале марта 87-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди. Телефонный собеседник настойчиво предложил для освобождения родственницы от уголовной ответственности передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная пожилая женщина вышла из квартиры на улицу и возле дома №5 по ул. Макарова по требованию незнакомца передала его помощнику 900 тыс. рублей. Вернувшись домой, она позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц, причастных к происшествию. В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Со слов потерпевшей составлен субъективный портрет преступника.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, славянской внешности худощавого телосложения, одет в одежду темного цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить детали в ближайший отдел полиции по телефонам: 8 (8482) 93-47-02, 8(8482) 93-47-43 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..