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Шесть человек отравились угарным газом под Самарой

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе Самарской области несколько человек отравились угарным газом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Инцидент произошел 12 марта в частном жилом доме в пос. Петра Дубрава. Пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. В итоге детей и одного мужчину госпитализировали.

По предварительным данным, причиной случившегося могло стать отсутствие обратной тяги в дымоходе.

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