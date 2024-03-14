Шесть человек отравились угарным газом под Самарой

В Волжском районе Самарской области несколько человек отравились угарным газом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел 12 марта в частном жилом доме в пос. Петра Дубрава. Пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. В итоге детей и одного мужчину госпитализировали.
По предварительным данным, причиной случившегося могло стать отсутствие обратной тяги в дымоходе.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!