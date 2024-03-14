Шесть человек отравились угарным газом под Самарой

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В Волжском районе Самарской области несколько человек отравились угарным газом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области