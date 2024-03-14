В "Жигулевской долине" пройдет Стартап-тур Фонда "Сколково"

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" примет этап нового сезона Стартап-тура, который ежегодно проводит Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Уже стартовал прием заявок на участие.

Стартап-тур - это масштабный федеральный проект, направленный на поиск перспективных инновационных разработок. Тема этого года - "Региональный форсаж". Подать заявку на конкурс концепций для Стартап-тура могли региональные операторы и представители Фонда "Сколково".

"В этом году впервые был проведен конкурс за право принять Стартап-тур. Регионы представили на конкурс собственные концепции мероприятия, которые ориентированы на потребности локального сообщества технологических предпринимателей. Жюри выбрало шесть городов-победителей. Для каждого региона Фонд совместно с местным соорганизатором подготовил программу, основанную на прошедшей отбор концепции", - сказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

Стартап-тур начнется 28 марта в Технопарке высоких технологий ХМАО-Югры. За два месяца команда представителей институтов развития посетит Ханты-Мансийск, Омск, Тольятти, Ижевск, Ростов-на-Дону и Липецк.

"Жигулевская долина" стала одним из победителей конкурса. Технопарк служит региональным оператором Сколково и уже неоднократно принимал у себя региональные этапы крупного события для инноваторов страны.

В Тольятти этап Стартап-тура-2024 пройдет 18 апреля и будет посвящен развитию беспилотных авиационных систем в России. Событие состоится при поддержке правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова.

"Самарская область активно включилась в работу по развитию отрасли беспилотной авиации, новой отрасли для нашей страны. У нас уже действует экспериментальный правовой режим по беспилотникам, совместно с инвестором мы запустили завод по производству грузовых дронов, создаем научно-производственный центр в "Жигулевской долине, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы рады снова принять в регионе участников Стартап-тура. Это отличная площадка для обмена опытом, идеями, лучшими практиками, мнениями. И, уверен, Стартап-тур станет мощным трамплином для талантливых разработчиков из Самарской области и других субъектов страны".

Участие в мероприятии примут ведущие технологические эксперты, а также известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы и опытные инвесторы.

В программе Стартап-тура - прикладной предпринимательский трек и конкурс технологических проектов.

Для участников Стартап-тура пройдут сессии на тему глобальных тенденций рынков высоких технологий и эффективных практиках развития стартапов и тренинги, которые позволят быстро развить компетенции начинающих команд. Конкурс проектов традиционно будет проходить в трех категориях: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также индустриальные и энергетические технологии.

Один участник ИТ-трека конкурса из каждого города на маршруте сможет получить грант в размере 400 тыс. рублей на использование сервисов облачного провайдера.

"Сколково" проводит Стартап-тур с 2011 года. За это время этапы масштабного федерального проекта, направленного на поиск перспективных инновационных разработок, развитие компетенций начинающих стартап-команд, популяризацию инновационного технологического предпринимательства, прошли более чем в 100 российских городах. В мероприятиях участвовало более 100 тыс. человек.

Детали программы доступны на сайте.