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Театр Культура

Художественный руководитель САТОБа Евгений Хохлов вошел в экспертный совет "Золотой Маски"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов вошел в экспертный совет премии "Золотая Маска" в качестве эксперта и заместителя председателя экспертного совета номинации "Музыкальный театр", сообщает пресс-служба театра.

"Я искренне благодарю коллег за такое доверие. Быть экспертом самого престижного в нашей стране профессионального конкурса не только почетно, но и очень ответственно. Поскольку именно сегодняшние потенциальные номинанты и лауреаты в дальнейшем будут определять вектор развития театрального искусства России", — прокомментировал назначение Евгений Хохлов.

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