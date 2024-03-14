Художественный руководитель САТОБа Евгений Хохлов вошел в экспертный совет "Золотой Маски"

Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов вошел в экспертный совет премии "Золотая Маска" в качестве эксперта и заместителя председателя экспертного совета номинации "Музыкальный театр", сообщает пресс-служба театра.
"Я искренне благодарю коллег за такое доверие. Быть экспертом самого престижного в нашей стране профессионального конкурса не только почетно, но и очень ответственно. Поскольку именно сегодняшние потенциальные номинанты и лауреаты в дальнейшем будут определять вектор развития театрального искусства России", — прокомментировал назначение Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.