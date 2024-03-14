Художественный руководитель САТОБа Евгений Хохлов вошел в экспертный совет "Золотой Маски"

Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов вошел в экспертный совет премии "Золотая Маска" в качестве эксперта и заместителя председателя экспертного совета номинации "Музыкальный театр", сообщает пресс-служба театра.

"Я искренне благодарю коллег за такое доверие. Быть экспертом самого престижного в нашей стране профессионального конкурса не только почетно, но и очень ответственно. Поскольку именно сегодняшние потенциальные номинанты и лауреаты в дальнейшем будут определять вектор развития театрального искусства России", — прокомментировал назначение Евгений Хохлов.