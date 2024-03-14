В Самаре председательницу жилищного кооператива обвиняют в махинациях с подрядчиком

В Самаре закончилось расследование уголовного дела председателя правления жилищного кооператива, которую обвиняют в коммерческом подкупе и хищении использованием служебного положения. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2020 г. женщина получила 290 тыс. руб. от представителя ООО за заключение с этой организацией договора. Подрядчик должен был составить проектно-изыскательную документацию по дому № 89 на ул. Вольской. В том же году обвиняемая получила от представителя той же организации 395 тыс. руб., которые якобы должна была передать председателю другого жилищного кооператива за аналогичный договор насчет дома № 87. При этом женщина оставила деньги себе.

Уголовное дело направлено в суд.