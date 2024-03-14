В Самаре председательницу жилищного кооператива обвиняют в махинациях с подрядчиком

В Самаре закончилось расследование уголовного дела председателя правления жилищного кооператива, которую обвиняют в коммерческом подкупе и хищении использованием служебного положения. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2020 г. женщина получила 290 тыс. руб. от представителя ООО за заключение с этой организацией договора. Подрядчик должен был составить проектно-изыскательную документацию по дому № 89 на ул. Вольской. В том же году обвиняемая получила от представителя той же организации 395 тыс. руб., которые якобы должна была передать председателю другого жилищного кооператива за аналогичный договор насчет дома № 87. При этом женщина оставила деньги себе.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..