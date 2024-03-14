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В Самаре суд встал на сторону дольщиков ЖК "Новая заря"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд встал на сторону дольщиков ЖК "Новая заря". Об этом стало известно по результатам заседания Арбитражного суда Самарской области.

Напомним, в рамках дела о банкротстве застройщика ООО "Прогресс-Н" на ППК "Фонд развития территорий" возложили обязательства по удовлетворению прав всех дольщиков, включенных в реестр требований участников долевого строительства. Важно, что решение касается и тех дольщиков, которые ранее заключали договоры с ООО СК "Металлопторг". Таким образом, все участники долевого строительства, включенные в реестр требований участников строительства, должны быть удовлетворены фондом.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что по всем сложным случаям, где требуется судебное решение, региональное правительство окажет дольщикам поддержку. Это в полной мере относится к дольщикам "Новой зари" — одного из самых проблемных объектов долевого строительства на территории губернии.

ЖК "Новая заря" в Самаре начали возводить 2007 году. В 2011 г. застройщик обанкротился. Позднее жилой комплекс начала достраивать другая фирма, но и она свои обязательства не выполнила. В итоге объект оказался замороженным, а дольщики — без каких-либо понятных перспектив. Ситуация изменилась благодаря Дмитрию Азарову, который, заняв должность губернатора Самарской области, обозначил решение проблем обманутых дольщиков одной из ключевых задач. Началась масштабная работа в этом направлении, главе регионе удалось заручиться поддержкой Правительства РФ. Для решения вопроса по объекту ЖК "Новая заря" губернатор обращался напрямую к заместителю председателя Правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину.

В результате при поддержке федеральных властей в ноябре 2023 г. удалось получить решение ППК "Фонд развития территорий" о выплате дольщикам ЖК "Новая заря" компенсаций в размере рыночной цены за равнозначное жилье. Компенсации получили более 200 человек. Вместе с тем, части дольщиков фонд в выплатах отказал.

Проблема коснулась более 150 человек, которые заключили договоры с первым застройщиком ООО СК "Металлопторг". Обязательства по удовлетворению их прав требований в 2013 г. передали ООО "Прогресс-Н" с одновременной передачей земельного участка под проблемным объектом. Однако "Прогресс-Н" не исполнил взятые на себя обязательства, и у людей не оказалось ряда документов, необходимых фонду для выплаты.

Чтобы помочь дольщикам в этой ситуации, было принято решение разрешить данный вопрос в судебном порядке. По результатам рассмотрения заявления ППК "Фонд развития территорий" о передаче земельного участка с расположенным на нем объектом незавершенного строительства, Арбитражный суд Самарской области удовлетворил это ходатайство и одновременно обязал ППК "Фонд развития территорий" удовлетворить права всех дольщиков ЖК "Новая Заря", включенных в реестр требований участников строительства.

Правительство Самарской области за последние шесть лет провело беспрецедентную по масштабам работу по решению проблем обманутых дольщиков. Благодаря поддержке Правительства РФ, правоохранительных органов и прокуратуры в регионе удалось восстановить права более 8 тыс. дольщиков. К концу 2023 г. из федерального реестра проблемных объектов долевого строительства исключили все самарские объекты.

Министерство строительства Самарской области вместе с региональной прокуратурой продолжает работу по восстановлению прав граждан по тем объектам, которые ранее включили только в региональный реестр проблемных объектов, поскольку их строительство велось с нарушением закона.Также ведется работа по получению компенсаций дольщиками, объекты которых исключили из федерального реестра проблемных объектов, в частности там, где требуется судебное решение.

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