"СамАрт" покажет премьеру "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого

Самарский ТЮЗ "СамАрт" 15, 16 и 17 марта в 18:00 представит премьеру спектакля "Воскресение" (16+) по мотивам романа Льва Толстого.

К работе над постановкой "СамАрт" приступил в ноябре 2023 года. Тогда прошли первые читки пьесы с драматургом Алексеем Житковским. "Воскресение" станет первым спектаклем, который выпустит в Самаре художественный руководитель ТЮЗа Денис Хуснияров. В рамках репетиций в январе театр побывал в экспедиции. В Ясной Поляне режиссер и актеры собирали материалы для премьерного спектакля.

Режиссеру Денису Хусниярову интересен в "Воскресении" человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Внешний сюжет о соблазнении богатым дворянином молоденькой горничной Катюши и ее падении переходит в историю о поиске смысла жизни, о возможности или невозможности прозрения.

"Воскресение" Алексея Житковского - пьеса-размышление: жизнь Дмитрия Нехлюдова - реальность или иллюзия. Герой будто находится во сне, найти выход из которого, пробудиться дано не каждому. Суд над Катюшей Масловой - спусковой крючок, нажатие на который приводит к осознанию, состоянию, когда отдаешь себе отчет, что же было в твоей жизни.

"Произошло открытие ментальное, человеческое, моральное. Началось перерождение, - описывает видение романа режиссер Денис Хуснияров. - И мы наблюдаем за тем, как оно происходит внутри человека. Это, как мне кажется, и имел в виду Лев Николаевич, назвав роман "Воскресение". И это я пытался с артистами исследовать".

В пьесе много абсурда и юмора. Герой как по лабиринту перемещается от богатых домов до казенных заведений, от острожной церкви до театра, от деревенской избы до сената, встречает тысячи людей, обстоятельства жизни закручивают его, но нужно разобраться, что здесь настоящее.

"Это тот случай, когда мы говорим о вечном и глубоком на одном языке с современным поколением. Да, это классический текст Толстого, но при этом в сегодняшних ритмах, - рассказывает и.о. заместителя художественного руководителя театра по работе со зрителем Анастасия Коробейникова. - Поэтому мы особенно ждем на спектакле подростков и студентов, обладателей "Пушкинской карты", тех, кто в данный момент формирует будущее нашей страны. Они в чем-то более быстрые, более цепкие, всегда смотрят в суть вещей и особенно требовательны к искренности того, что происходит на сцене".

Вместе с Денисом Хуснияровым над "Воскресением" работают художники Семен Пастух и Яна Глушанок, художник по свету Игорь Фомин, композитор Василий Тонковидов и хореограф Павел Самохвалов.