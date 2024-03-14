С помощью бережливого производства новокуйбышевская компания улучшает производство

Новокуйбышевский завод вентиляционных заготовок "Волгопромвентиляция" (ЗАО "НЗВЗ") находится в активной фазе внедрения системы бережливого производства. Завод является участником нацпроекта "Производительность труда", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина.

Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание реализации нацпроекта. Его участниками стали уже более 170 предприятий региона, в том числе компании обрабатывающей промышленности, машиностроения, торговли, транспорта, предприятия аграрного комплекса. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект служит надежной платформой для его реализации.

Благодаря активному вовлечению сотрудников "НЗВЗ" в рабочие группы проекта по внедрению бережливого производства реакция на изменения среди коллег была позитивной.

Утверждена новая планировка цеха, которая позволит избежать лишних перемещений материала и изготовленных деталей, а также передвижений сотрудников. Это должно положительным образом сказаться уменьшением потерь рабочего времени.

Достигнуты первые результаты внедрения инструментов бережливого производства на заводе: выявлены "узкие места" на участке.

На предприятии тестируется работа сборочного участка по принципу "супермаркета". Согласно данной методике, в месте хранения стандартной заготовки для сборочного участка заранее определяются период хранения и количество страхового запаса деталей.

"Мы только подошли к этапу внедрения бережливого производства и не ввели его системно. Но уже в рабочей группе было немало предложений, - комментирует коммерческий директор компании Иван Федотенков. - Например, в результате производственного анализа мы заметили, что почти каждое утро один станок простаивает около 30 минут. Оказалось, что ему требуется время на прогрев и запуск. Было предложено включать его на 30 минут раньше рабочей смены, за это предусмотреть дополнительное вознаграждение сотруднику, который его включает. Таким образом мы исключили простой техники, влиявший на производительность труда на данном участке".

Знание методик бережливого производства и опыт, который получают сотрудники предприятия, имеют накопительный эффект, так как по завершении пилотного проекта будет составлен план тиражирования следующих проектов.

"Мы планируем ежегодно увеличивать производительность минимум на 5-10%, - отмечает Иван Федотенков. - Главное - не бояться изменений, экспериментировать, пробовать новые инструменты, но при этом принимать взвешенные решения, обсуждая их с коллективом, людьми на местах. Вот что, на мой взгляд, служит гарантом успешного внедрения инструментов бережливого производства на промышленных площадках".