Самарская область стала регионом-партнером выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT

С 19 по 21 марта пройдет 30-я юбилейная Международная выставка туризма и гостеприимства MITT. Это международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Мероприятие соберет 790 участников из 58 регионов России и 29 стран мира. Среди дебютантов — Северная Корея, Запорожье, Херсонская область, Абу-Даби (ОАЭ). MITT представит расширенную международную экспозицию. Посетители смогут пообщаться с представителями Таиланда, Шри-Ланки, Турции, Египта, Китая, ОАЭ, Эфиопии, Иордании, Кыргызстана, Узбекистана, Абхазии, Азербайджана, Беларуси и других государств.

Самарская область ежегодно принимает участие в выставке и традиционно представляет на ней свои туристические ресурсы и новые проекты, а в 2024 г. выступает регионом-партнером этого масштабного мероприятия.

В 2024 г. Самарская область будет представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущих туроператоров Самарской губернии. От правительства Самарской области делегацию возглавит министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

На выставке состоится подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и компанией VK.

В дни проведения выставки запланировано проведение воркшопа с руководством Поволжского банка Сбербанка и департаментом по работе с государственным сектором центрального аппарата банка на тему: "Большие данные решают". Кроме того, состоится презентация возможностей инновационных умных устройств Sber, а также обсуждение концепции создания нового цифрового сервиса "Аналитика. Туризм. Большая Волга".

Кроме того, событийное направление туризма на территории региона представит уличный театр "Пластилиновый дождь" с авторской программой о регионе. Такое необычное для театра имя хорошо знакомо жителям не только Самарской области и России, но и зрителям фестивалей по всему миру.

Туризм является одним из важных направлений экономики региона, влияющих на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития Самарской области. Активную работу по развитию отрасли правительство Самарской области начало проводить еще в преддверии появления национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Такая подготовка позволила местным предпринимателям сразу после его запуска воспользоваться теми возможностями, которые он предоставил. Субсидии и другие инициативы проекта направлены на формирование удобной среды для путешественников и комфортных условий работы для туристического бизнеса.

По итогам 2023 г. туристский поток в Самарской области согласно аналитике "Больших данных" составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 г. — более 2,5 млн человек. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в два с половиной раза. И если пять лет назад регион занимал лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, то в 2023 г. Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла девятое место среди регионов России. Объем трат туристов в 2023 г. составил 25,8 млрд руб., это на 46,9% больше чем в 2022 г. (17,6 млрд рублей). За последние пять лет этот показатель увеличился в четыре с половиной раза.