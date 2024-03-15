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Часть Дома молодежи в Самаре приобрела нижегородская фирма Девелопер Glorax планирует зайти в Самару "Альянс Менеджмент" планирует застроить территорию у Вертолетной площадки Санаторий им. Чкалова продает еще три корпуса "ЭкоСтройРесурс" банкротит владельца ТЦ "Юность"

Девелопмент Строительство и недвижимость

Часть Дома молодежи в Самаре приобрела нижегородская фирма

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На торгах в рамках банкротства ООО "Капитал" реализованы помещения Дома молодежи. Почти за 136 млн руб. их покупает ООО "СтройСервис", зарегистрированное в Нижнем Новгороде.

Напомним, предприятие-банкрот принадлежало экс-супруге председателя правления АО Банк "РКБ" Рината Гакилова Альфие Гакиловой (50%), Татьяне Акимовой (25%) и Александру Суслину (25%). В  2023 г. в отношении "Капитала" была введена процедура наблюдения.

Часть Дома молодежи площадью 5 тыс. кв. м (площадь всего здания составляет 7,2 тыс. кв. м) была выставлена на продажу за начальные 170,2 млн рублей. Собственником другой части постройки выступает ООО "Перекресток-2000" - оператор магазина "Перекресток".

Договор купли-продажи заключен с ООО "СтройСервис". По информации ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в 2012 г. в Нижнем Новгороде и занимается строительством.

Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка в 2022 г. - 216,7 млн руб., чистая прибыль - 16,22 млн рублей. Владельцем является Александр Скрипилин. Компания выполняет госконтракты по ремонту мостов, содержанию дорог, рекультивации земель и т.д.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
Всего проголосовало: 136
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