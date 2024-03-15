Часть Дома молодежи в Самаре приобрела нижегородская фирма

На торгах в рамках банкротства ООО "Капитал" реализованы помещения Дома молодежи. Почти за 136 млн руб. их покупает ООО "СтройСервис", зарегистрированное в Нижнем Новгороде.

Напомним, предприятие-банкрот принадлежало экс-супруге председателя правления АО Банк "РКБ" Рината Гакилова Альфие Гакиловой (50%), Татьяне Акимовой (25%) и Александру Суслину (25%). В 2023 г. в отношении "Капитала" была введена процедура наблюдения.

Часть Дома молодежи площадью 5 тыс. кв. м (площадь всего здания составляет 7,2 тыс. кв. м) была выставлена на продажу за начальные 170,2 млн рублей. Собственником другой части постройки выступает ООО "Перекресток-2000" - оператор магазина "Перекресток".

Договор купли-продажи заключен с ООО "СтройСервис". По информации ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в 2012 г. в Нижнем Новгороде и занимается строительством.