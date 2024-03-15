В Самаре возбудили уголовное дело из-за странной смерти самарчанки

Следственный комитет разбирается с ситуации со странной гибелью девушки в Самарской области.

По неофициальным данным, девушка ела роллы со своим парнем в кафе. По одной из версий, девушка предупредила, что у нее аллергия на рыбу и просила сделать ей блюдо без рыбы. Не исключено, что продукт все же попал в блюдо. После трапезы пара пошла гулять и девушке стало плохо. Спасти ее не удалось.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.