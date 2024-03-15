В Самаре возбудили уголовное дело из-за странной смерти самарчанки

Следственный комитет разбирается с ситуации со странной гибелью девушки в Самарской области.
По неофициальным данным, девушка ела роллы со своим парнем в кафе. По одной из версий, девушка предупредила, что у нее аллергия на рыбу и просила сделать ей блюдо без рыбы. Не исключено, что продукт все же попал в блюдо. После трапезы пара пошла гулять и девушке стало плохо. Спасти ее не удалось.
Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..