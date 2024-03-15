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Экономика и бизнес

На Фестивале профессий в Москве рассказали о возможностях трудоустройства в Самарской области

МОСКВА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Международной выставке-форуме "Россия" открылся Фестиваль профессий. Основная цель фестиваля - показать возможности современного рынка труда, помочь молодым ребятам, которые только определяются с будущей профессией или первым местом работы, сделать выбор. Гостям рассказывают об особенностях трудоустройства в разных отраслях, проводят мастер-классы по профориентации.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

В первый день на площадке фестиваля работала делегация Самарской области. Специалисты ПАО "КуйбышевАзот" провели мастер-классы "Презентация рабочего места "Оператор дистанционного пульта управления" и "Презентация рабочего места "Контролер качества продукции и технического процесса (ОТК)". Для гостей прошли демонстрации рабочих мест и лабораторных опытов (измерение прочности гранул, анализ жесткости воды).

"Сегодня мы представили профессию контролера качества продукции и технического процесса, - рассказала представитель ПАО "КуйбышевАзот" Лариса Голодяева. - Посетители подходят к нам, спрашивают, смотрят. Здесь много молодежи, им интересно не просто наблюдать, а сделать что-то своими руками, и на нашей площадке у них как раз была такая возможность".

Молодые посетители активно интересовались площадкой предприятия.

"Из рассказа о профессиях узнали много нового, - поделилась впечатлениями студентка Российского государственного социального университета Альбина. - Думаю, всем полезно изучать химию, ведь она нас окружает. Практические опыты, которые нам показали, произвели большое впечатление".

Большое внимание трудоустройству и поддержке молодых специалистов на предприятиях и в организациях различных сфер уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В регионе для молодежи предлагается более 5 тыс. вакансий по самым разным направлениям, молодые специалисты могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные меры поддержки. Такая помощь оказывается и тем, кто готов переехать в Самарскую область с целью трудоустройства. Тех гостей выставки, кому интересна работа в нашем регионе, консультировали специалисты службы занятости Самарской области.

Фестиваль продлится до 12 апреля, посетителям будет представлено 80 наиболее востребованных и перспективных профессий в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, IT, науке, социальной сфере и индустрии гостеприимства. Здесь пройдут более чем 150 мастер-классов от экспертов, встречи с крупнейшими работодателями, воркшопы, лекции, профориентационные тестирования, викторины, экскурсии, презентации образовательных программ.

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