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В Самарской области завершились соревнования по лыжным гонкам на призы спортшколы "Чайка"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду и четверг, 13 и 14 марта, на трассах спортивной школы "Чайка" прошли областные соревнования по лыжным гонкам.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Гонка на призы "Чайки", по традиции, завершает зимний сезон - это заключительные официальные областные соревнования на главной лыжной базе Самарской области, которую реконструировали в 2023 г. по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по решению президента РФ. Здесь теперь располагается единственная в Самарской области освещенная шестикилометровая лыжероллерная трасса, по маршруту которой зимой укатывается спортивная лыжная трасса.

Соревнования на призы "Чайки" стали массовыми: в них приняли участие 700 спортсменов разного возраста из разных городов и районов Самарской области, в том числе члены сборной команды региона.
В первый день соревнований состязались участники от 7 до 16 лет. На старт вышло свыше 200 человек. Они провели спринтерскую гонку на дистанции 100 м. Победителями забегов стали Леонид Бекин, Мария Лаврентьева (2008-2009 гг.р.), Степан Чижов, Екатерина Осташко (2010-2011 гг.р.), Константин Буторин, Софья Щеглова (2012-2013 гг.р.), Семен Кононенко, Дарья Бутанаева (2014-2015 гг.р.), Артем Дмитриев, Мария Разина (2016-2017 гг. рождения).

Во второй день соревнований проходили гонки с массового старта для участников от 10 лет и старше. В них приняли участие свыше 400 лыжников. В программе были дистанции 2,5 км, 5 км и 6 км свободным стилем.

Победителями гонок стали Александр Буданов, Любовь Борисова (1954 г.р. и старше), Замзамья Абушаева, Павел Сидоров (1955-1964 гг.р.), Эльвира Чудаева, Сергей Кижеватов (1965-1974 гг.р.), Александр Александров, Татьяна Дорошина (1975-1984 гг.р.), Александр Элекин, Надежда Шестакова (1985-1994 гг.р.), Владислав Кутырев, Марина Волкова (1995-2003 гг.р.), Вадим Аннин, Екатерина Юдицкая (2004-2005 гг.р.), Никита Майоров, Вероника Соловьева (2006-2007 гг.р.), Иван Юртаев, Александра Зайцева (2008-2009 гг.р.), Тимофей Носов, Софья Кудюрова (2010-2011 гг.р.), Андрей Летяев, Софья Щеглова (2012-2014 гг. рождения).

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Проведение массовых соревнований без ограничения возраста участников способствует вовлечению в занятия физической культурой и спортом представителей разных поколений - от начинающих лыжников до лиц серебряного возраста. Это решает одну из приоритетных задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимой для этого инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
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А что она там могла поймать? НеуДачница.

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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