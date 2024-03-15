Самарчанку обвиняют в подкупе сотрудника БМСЭ для ускорения оформления инвалидности

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 40-летней женщины, обвиняемой в даче взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, страдающая от ревматоидного артрита обвиняемая имела право на получение II группы инвалидности. В январе 2022 г. для ускорения этой процедуры она через посредника передала 150 тыс. руб. сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы. В результате женщина действительно получила справку об инвалидности на год.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..