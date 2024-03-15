Самарчанку обвиняют в подкупе сотрудника БМСЭ для ускорения оформления инвалидности

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 40-летней женщины, обвиняемой в даче взятки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, страдающая от ревматоидного артрита обвиняемая имела право на получение II группы инвалидности. В январе 2022 г. для ускорения этой процедуры она через посредника передала 150 тыс. руб. сотрудникам бюро медико-социальной экспертизы. В результате женщина действительно получила справку об инвалидности на год.