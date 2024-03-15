Жительница Самары получила главный приз викторины "За родное - за свое" - первую из пяти Lada Vesta

В пятницу, 15 марта, в 14:20 состоялось первое подведение итогов викторины "За родное - за свое", которая проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции, стартовавшей в Самарской области в феврале 2024 г. и приуроченной к 175-летию со дня основания губернии.

В прямом эфире, трансляция которого велась на телеканале "Губерния", на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в паблике "СОВА" сети "ВКонтакте", в паблике "Самарская Область" сети "ВКонтакте", в эфире телеканала "Самара-ГИС", на сайте samaragis.ru и в мобильном приложении телеканала, в эфире телеканала "Тольятти24", на сайте tvtogliatti24.ru, в мобильном приложении, в телеграм-канале и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" телеканала "Тольятти 24", были разыграны автомобиль, 10 поездок в Москву на выставку-форум "Россия", 20 туров выходного дня по Самарской области и 100 туристических наборов, состоящих из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Определение победителей происходило путем рандомного выбора из числа уникальных номеров, которые присваивали каждому участнику, правильно ответившему на вопросы викторины, с помощью специальной компьютерной программы "Цифровой барабан".

"Повлиять на результаты определения победителей невозможно. Это абсолютно автономный программный процесс, возможность встроиться в который извне исключена", - отметил Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", выступившей инициатором проведения общественно-просветительской акции "За родное - за свое".

Кроме него, за процессом подведения итогов в прямом эфире наблюдали Артур Абдрашитов, министр туризма Самарской области, Ольга Воронова, директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, Михаил Чирков, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета. Вел прямой эфир заслуженный артист Самарской области Федор Степаненко.

Выигрышный номер обладателя главного приза викторины - автомобиля Lada Vesta - был определен на 10 минуте эфира. Счастливым обладателем новенькой машины стала Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары.

"География проведения викторины - вся Самарская область. Присоединиться к ней могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области в любой из трех дней - 15, 16 или 17 марта. Центры общественного голосования, где проходит викторина, находятся на выходах из избирательных участков Самарской области. Для участия необходимо ответить на пять вопросов о нашем регионе. В случае, если вы ответили на все вопросы правильно, то волонтер центра общественного голосования попросит вас заполнить согласие на участие в следующем туре - определении победителей в ходе прямого эфира", - уточнил Дмитрий Славецкий.

С момента запуска общественно-просветительской акции "За родное - за свое" на территории Самарской области к ней присоединились кандидаты и доктора исторических наук, доценты и преподаватели ведущих вузов региона, а также журналисты, архитекторы, деятели культуры. Просветительский интенсив, посвященный Самарской области, - стал площадкой для саморазвития и самообразования. Цикл лекций, интервью и дискуссии на телевидении и радио с известными и признанными лекторами области - это возможность узнать интересные факты из жизни самарского региона. Ценность проекта в его доступности: все лекции можно посмотреть на ресурсах партнера акции - филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в социальной сети "ВКонтакте", введя хэштеги #ЗаРодноеЗаСвое, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвое, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвое.

"Цели и задачи Российского общества "Знание" в просвещении населения, которое заключается в том числе в популяризации научных знаний, донесении достоверных фактов до широкого круга людей. С момента запуска цикла лекций на ресурсах общества "Знание" в Самаре мы видим большой отклик со стороны жителей. Более того, мои знакомые рассказывали, что лекции и информация, почерпнутая из них, становились темами обсуждения в семейном кругу", - рассказала Ольга Воронова.

"Мы постарались охватить все исторические периоды, конечно, обсуждали с коллегами-лекторами, какие направления могут привлечь внимание. Но все лекции, все темы были восприняты аудиторий с одинаковым интересом. Более того, мы фиксируем рост подписчиков на наши ресурсы, что также свидетельствует о том, что интерес к проекту, к истории, к фактам из жизни Самарской области однозначно есть", - дополнил Михаил Чирков.

Уникальный общественно-просветительский проект "За родное - за свое" призван рассказать жителям региона об истории родного края, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя, а также напомнить об уникальных достопримечательностях, природных богатствах, туристических возможностях Самарского региона.

Долгое время Самара была закрытым промышленным городом. О том, как сегодня это историческое наследие работает на туристический имидж региона и чем Самара и Самарская область привлекают сегодня туристов, рассказал Артур Абдрашитов: "Не первый год мы употребляем это устойчивое название - "город-курорт", причем оно уже применимо не только к областной столице, но и к многим другим городам Самарского региона, где действительно появляется настоящая инфраструктура "города-курорта". Сегодня каждый областной город, который выходит своей территорией к берегам Волги, приобретает важные инфраструктурные объекты - это и набережные, и пляжные территории, и новые общественные пространства, зоны рекреации и многое другое. Это, безусловно, привлекает и наших жителей, и жителей других субъектов Российской Федерации, поэтому мы можем уверенно говорить о том, что Самарская область - это регион-курорт, куда приезжает огромное количество гостей. Например, в 2023 году туристический поток в область составил более 3,1 млн человек. И это не предел. Тот исторический период, когда наш город, наша область считались закрытыми, важен. Но сегодня наша область - открытый, гостеприимный регион, который привлекает большое количество гостей. Я надеюсь, что наши жители, в том числе благодаря проекту "За родное - за свое", смогут узнать больше о Самарской губернии и отправятся в путешествие по тем объектам, о которых узнали".

В присутствии гостей студии в прямом эфире цифровой барабан определил 131 уникальный номер - первое подведение итогов викторины "За родное - за свое" завершено. Номера-победители больше не участвуют в подведении итогов викторины, все остальные номера автоматически становятся участниками последующих эфиров, а значит получают дополнительный шанс на победу.

Номера-победители первого эфира уже опубликованы на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области".

Ближайший прямой эфир с подведением итогов состоится уже сегодня, 15 марта, в 21:00. Стать его участником и получить возможность выиграть приз можно сегодня до 20:00, придя в центр общественного голосования и ответив на вопросы викторины.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на следующих ресурсах:

ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство":

- телеканал "Губерния" (21-кнопка)

- сайт Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru

- в телеграм-канале "СОВА"

- в группе "ВКонтакте" "СОВА"

Телеканал "Самара-ГИС":

- телеканал "Самара-ГИС"

- сайт

- мобильное приложение телеканала "Самара-ГИС"

Телеканал "ТОЛЬЯТТИ 24":

- 22-я кнопка в сетях "ЛАДА-МЕДИА" и всех кабельных операторов Тольятти

- сайт tvtogliatti24.ru

- мобильное приложение ТОЛЬЯТТИ 24

- телеграм-канал телеканала ТОЛЬЯТТИ 24

- группы телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники"

- Паблик "Самарская область" сети "ВКонтакте"

Положение о проведении акции и подробная информация размещены на сайте Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", также можно задать вопросы по телефону "горячей линии" викторины 8-800-505-78-63 ежедневно с 15 марта по 5 апреля с 9:00 до 20:00.