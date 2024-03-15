Жителя Самары обвиняют в присвоении денег работодателя

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в присвоении денег. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2021 г. менеджер ООО "СКС-Поволжье" получил от пятерых индивидуальных предпринимателей деньги в счет оплаты поставленной автохимии и аксессуаров для автомобилей - всего 283 тыс. рублей. Однако в кассу эти деньги сотрудник не внес, а забрал себе.