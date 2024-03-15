Жителя Самары обвиняют в присвоении денег работодателя

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в присвоении денег. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с апреля по ноябрь 2021 г. менеджер ООО "СКС-Поволжье" получил от пятерых индивидуальных предпринимателей деньги в счет оплаты поставленной автохимии и аксессуаров для автомобилей - всего 283 тыс. рублей. Однако в кассу эти деньги сотрудник не внес, а забрал себе.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..