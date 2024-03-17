В Тольятти из пожара в церкви спасли 15 человек

В субботу, 16 марта, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар в приходе во имя Преподобного Серафима Саровского, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь охватил 105 кв. метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей. Из горящего здания вынесли шесть икон, книги и кресты.

В 20:56 пожар был локализован на площади 105 кв. метров. К утру воскресенья, 17 марта, огонь ликвидирован полностью. Пострадавших нет.