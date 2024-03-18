16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец остановил конфликт друга с девушкой, ударив его ножом В Самарской области тракторист лишился 1,5 млн руб. из-за уловок мошенников В Самаре завели дело на пьяного водителя, представившегося автоинструктором В Самаре возбудили уголовное дело из-за странной смерти самарчанки В Тольятти разыскивают преступника, обокравшего бабушку

Преступления Происшествия

В Самаре завели дело на пьяного водителя, представившегося автоинструктором

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 259
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волжском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Днем 22 февраля текущего года инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД О МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования на 50 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, для проверки документов остановили автомобиль Lexsus 570.

Во время административной процедуры водитель заметно нервничал, был излишне суетлив, представился полицейским инструктором одной из известных самарских автошкол, однако удостоверение на право управления транспортным средством у мужчины отсутствовало.

Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Самарец отказался, и для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), госавтоинспекторы выяснили, что в мае 2023 г. задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает наказание с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31