В Самаре завели дело на пьяного водителя, представившегося автоинструктором

В Волжском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Днем 22 февраля текущего года инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД О МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования на 50 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, для проверки документов остановили автомобиль Lexsus 570.

Во время административной процедуры водитель заметно нервничал, был излишне суетлив, представился полицейским инструктором одной из известных самарских автошкол, однако удостоверение на право управления транспортным средством у мужчины отсутствовало.

Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Самарец отказался, и для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"), госавтоинспекторы выяснили, что в мае 2023 г. задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.



Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает наказание с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.