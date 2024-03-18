В Самарской области тракторист лишился 1,5 млн руб. из-за уловок мошенников

В одном из сел Самарской области 46-летний тракторист стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, в которой тот обслуживается. В ходе диалога мужчине предложили пройти проверку с помощью сотрудника службы безопасности с целью недопущения мошеннических действий со счетами сельчанина в будущем. Не задумываясь, он согласился на процедуру идентификации информации о его персональных данных и назвал код из sms "сотруднику". Поздравив сельчанина с успешной проверкой данных, неизвестный отключился. Спустя несколько суток мужчина обнаружил списание со своего счета 1,5 млн руб. и обратился за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..