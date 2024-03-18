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Преступления Происшествия

Самарец остановил конфликт друга с девушкой, ударив его ножом

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали ранее судимого местного жителя, ударившего ножом своего знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказал полицейским ранее судимый за умышленное причинение телесных повреждений задержанный, он пригласил в гости друга с его девушкой. В ходе общения между ними, как ему показалось, произошла ссора. Решив погасить конфликт, молодой человек вступил в словесную перепалку с другом, и не найдя других аргументов схватил нож и несколько раз ударил им оппонента.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, причинен тяжкий вред.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Судом, по ходатайству следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

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