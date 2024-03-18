Зимник до Рождествено закрыли для транспорта

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В субботу, 16 марта, зимник (временный лесной маршрут "Белые домики — Шелехметь") официально закрыли для проезда всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка "Самарская Лука".