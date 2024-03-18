Бизнес Самарской области поддержали на 53,4 млрд рублей

Общий объем финансовой поддержки предпринимателей Самарской области по итогам 2023 года составил 53,4 млрд рублей. Такую информацию предоставило областное минэкономразвития. В итоговый показатель вошли действующие программы господдержки, среди которых микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда Самарской области, финансовые продукты регионального Фонда развития промышленности, гранты для молодых и социальных предпринимателей, а также программы Корпорации МСП.
При этом отмечается рост востребованности финансовой поддержки. Так, в 2022 году общий объем предоставленных средств составил 42,1 млрд рублей. А начиная с 2020 года общий объем средств, которые получили представители малого и среднего бизнеса, превысил 182 млрд рублей.
Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание поддержке бизнеса и формированию комфортного делового климата в регионе.
"Региональные и федеральные инструменты финансовой поддержки демонстрируют свою актуальность и среди начинающих, и среди опытных предпринимателей. Они помогают комфортно стартовать в бизнесе, уверенно масштабировать свое дело, запускать новые производства, а значит создавать рабочие места и развивать родной регион, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Чтобы подобрать наиболее подходящие программы, отвечающие задачам конкретного проекта, я приглашаю всех обращаться в центры "Мой бизнес" — для удобства предпринимателей такие площадки работают во всех городских округах".
По информации Минэкономразвития России, с 2020 года объем финансовой поддержки бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" составил более 6 трлн рублей.
"Доступные финансовые инструменты наиболее востребованы у бизнеса. Компании, работающие с привлечением таких инструментов, показывают более высокие темпы роста прибыли и расширения штата. С 2020 года более 6 трлн рублей составил объем финансовой поддержки бизнеса через льготные кредитные программы, микрозаймы и гарантийную поддержку. Эти средства помогли бизнесу пройти турбулентные зоны прошлых лет и сохранять уверенное развитие", — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Узнать о действующих мерах господдержки самозанятые и предприниматели могут в центрах "Мой бизнес", работающих на территории Самарской области, а также на едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей