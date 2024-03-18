Бизнес Самарской области поддержали на 53,4 млрд рублей

Общий объем финансовой поддержки предпринимателей Самарской области по итогам 2023 года составил 53,4 млрд рублей. Такую информацию предоставило областное минэкономразвития. В итоговый показатель вошли действующие программы господдержки, среди которых микрозаймы и поручительства Гарантийного фонда Самарской области, финансовые продукты регионального Фонда развития промышленности, гранты для молодых и социальных предпринимателей, а также программы Корпорации МСП.

При этом отмечается рост востребованности финансовой поддержки. Так, в 2022 году общий объем предоставленных средств составил 42,1 млрд рублей. А начиная с 2020 года общий объем средств, которые получили представители малого и среднего бизнеса, превысил 182 млрд рублей.

Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание поддержке бизнеса и формированию комфортного делового климата в регионе.

"Региональные и федеральные инструменты финансовой поддержки демонстрируют свою актуальность и среди начинающих, и среди опытных предпринимателей. Они помогают комфортно стартовать в бизнесе, уверенно масштабировать свое дело, запускать новые производства, а значит создавать рабочие места и развивать родной регион, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Чтобы подобрать наиболее подходящие программы, отвечающие задачам конкретного проекта, я приглашаю всех обращаться в центры "Мой бизнес" — для удобства предпринимателей такие площадки работают во всех городских округах".

По информации Минэкономразвития России, с 2020 года объем финансовой поддержки бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" составил более 6 трлн рублей.

"Доступные финансовые инструменты наиболее востребованы у бизнеса. Компании, работающие с привлечением таких инструментов, показывают более высокие темпы роста прибыли и расширения штата. С 2020 года более 6 трлн рублей составил объем финансовой поддержки бизнеса через льготные кредитные программы, микрозаймы и гарантийную поддержку. Эти средства помогли бизнесу пройти турбулентные зоны прошлых лет и сохранять уверенное развитие", — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Узнать о действующих мерах господдержки самозанятые и предприниматели могут в центрах "Мой бизнес", работающих на территории Самарской области, а также на едином портале господдержки mybiz63.ru.