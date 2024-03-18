Пятый автомобиль в викторине "За родное — за свое" выиграл житель Шенталинского района

В воскресенье, 17 марта, в 21:00 в ходе прямого эфира были подведены итоги самарской областной викторины "За родное — за свое" и определен обладатель пятого главного приза — автомобиля "Лада Веста". Им стал Андрей Валерьевич из Шенталинского района. Мужчина живет в сельском поселении Старая Шентала и является представителем редкой профессии кузнеца. Он рассказал, что пришел в центр общественного голосования и принял участие в викторине одним из первых, таким образом, его уникальный номер участвовал в подведении итогов викторины все пять эфиров. 17 марта цифровой барабан рандомным путем, как и 130 остальных номеров-победителей в этом туре, выбрал комбинацию цифр присвоенного Андрею Валерьевичу уникального индивидуального номера, который и стал самым счастливым.

Напомним, на протяжении трех дней — 15, 16 и 17 марта — в ходе пяти прямых эфиров на ведущих областных телеканалах и в социальных сетях были определены обладатели уникального призового фонда: 5 автомобилей "Лада Веста", 50 поездок на международную выставку-форум "Россия", 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов.

Каждый совершеннолетний житель, зарегистрированный и постоянно проживающий на территории Самарской области, мог стать участником викторины "За родное — за свое", которая проходила в рамках одноименной общественно-просветительской акции, реализуемой на территории региона с февраля в течение всего 2024 года.

Счастливыми обладателями новеньких автомобилей "Лада Веста" стали: Антонина Ивановна, жительница Кировского района города Самары; Лала Исмаил Кызы из Сызрани; Вячеслав из поселка Смышляевка Волжского района и Анна из Тольятти.

За три дня гостями студии стали: Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области"; Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, профессор, председатель регионального отделения Российского общества "Знание" в Самарской области; Ольга Воронова, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, директор филиала Российского общества "Знание" в Самарской области; Егор Макаров, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета; Михаил Чирков, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета, член совета Самарского регионального отделения Российского общества "Знание"; Артур Абдрашитов, министр туризма Самаркой области; Виталий Натаров, руководитель Государственного Волжского русского народного хора имени П. М. Милославова; Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея; Инга Пеннер, автор и ведущая проекта "Неочевидная Самара", фотограф; Денис Бокурадзе, художественный руководитель государственного драматического театра "Грань".

Каждый прямой эфир становился площадкой для дискуссий и интересного диалога, гости обсуждают историю и увлекательные факты из жизни Самарской области, актуальные подходы и новые инструменты в просветительской работе, роль культуры и искусства в вопросах сохранения и популяризации исторического наследия Самарской области и России. В заключение финального эфира, гости студии согласились, что подведены итоги викторины, но общественно-просветительская акция "За родное — за свое", приуроченная к 175-летию со дня основания губернии, продолжается. Впереди новые лекции, встречи, квизы, квесты, интервью и новые интересные факты о Самарской области.

Основными площадками проведения акции остаются официальные группы самарского филиала "Российского общества "Знание" во "ВКонтакте" (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu). Присоединиться к проекту и узнать больше об истории Самарской области можно в любое время, найдя материалы акции по хештегам: #ЗаРодноеЗаСвое, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвое, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвое.

Изучайте нашу губернию вместе с общественно-просветительской акцией "За родное — за свое"!