Налоговики выставили пивзаводу экс-депутата претензий на 9,6 млрд руб.

ФНС России вошла в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Завод "Трехсосенский" с суммой 9,6 млрд рублей.

Фактически производство пива находится в Ульяновской области. В 2017 г. завод сменил прописку на Самару. В 2020 г. общество по его же инициативе признали банкротом. В основе заявление была задолженность перед ИФНС России по Промышленному району Самары на 7,4 млрд рублей. На 1 сентября 2019 г. общая кредиторская задолженность ООО "Завод "Трехсосенский" составляла 17,9 млрд рублей.

13 марта арбитраж включил требования ФНС России на 9,6 млрд руб. в третью очередь реестра кредиторов. Ранее сообщалось о выводах налоговиков о занижении "налоговой базы по НДС, налогу на прибыль организаций, акцизу в результате создания схемы сокрытия выручки от реализации неучтенного оборота пива под брендами ООО "Завод "Трехсосенский" с использованием формальных звеньев (подконтрольных организаций)".

Конкурсный управляющий обратился также с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Михаила Родионова и экс-директора Кирилла Казацкого почти на 5,5 млрд рублей. Рассмотрение этого требования было приостановления до решения относительно долгов перед ФНС и теперь, по всей видимости, возобновится.

Согласно отчету об оценке имущества, рыночная стоимость основных фондов ООО "Завод "Трехсосенский" составляет 3,4 млрд рублей. Сюда входят оборудование для производства, автотранспорт, земельные участки и нежилые здания по адресу производства в Димитровграде. Среди прочего есть судно для отдыха и туризма YURI стоимостью 43,3 млн рублей.

По информации СУ СК РФ по Ульяновской области, имущество, которое находится в пользовании ООО "Завод "Трехсосенский", является собственностью другой фирмы, учредителем которой является иностранная фирма, созданная Родионовым.

Кроме того, по данным банковского регулятора, владелец пивзавода перечислил за рубеж более 17 млн евро по контрактам, связанным с приобретением, арендой и обслуживанием имущества, в том числе строительством дорогостоящей яхты.

Напомним, Михаил Родионов часто упоминался в СМИ в 2010-х в связи с уголовными делами, возбужденными в Ульяновской области по факту мошенничества в особо крупном размере, а также по факту уклонения от уплаты налогов.

Известно, что в 2020 г. было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении Родионова и Казацкого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело находится в производстве следственного отдела третьего следственного управления ГСУ СК РФ. В рамках расследования в 2021 г. суд наложил арест на часть имущества ООО "Завод "Трехсосенский", а также на счета компании в АО Банк "Венец" и ПАО Национальный банк "Траст".