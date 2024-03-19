В Чапаевске пьяный грузчик угнал авто работодателя

В Чапаевске завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении грузчика, похитившего автомобиль работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле в Хворостянском районе.

В феврале текущего года сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы на 16 км автодороги "Приволжье — Хворостянка" в ночное время для проверки документов остановили автомобиль ВИС, который двигался, совершая маневры с выездом на "встречку".

Когда сотрудники полиции обратились к водителю с вопросами, молодой человек повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом полицейские выявили у него явные признаки опьянения, отстранили 19-летнего нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования.

"По результатам исследования был установлен факт наличия алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. За это нарушение полицейские собрали в отношении задержанного административный материал, предусмотренный ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ", - отмечается в сообщении.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что автомобиль принадлежит 56-летнему жителю Самары. Полицейские разыскали мужчину и сообщили, что его транспортное средство задержано, чем очень удивили автовладельца — он думал, что грузовик находится на служебной парковке.

Задержанного, двух пассажиров и автомобиль доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В полиции собственник транспортного средства рассказал, что ключи от служебных автомобилей хранятся в диспетчерской рядом с парковкой. Во время опроса задержанный грузчик пояснил оперуполномоченным, что после работы с коллегами употребил спиртные напитки и решил съездить в Хворостянский район по своим делам. Зная, где хранятся ключи от служебных машин, он взял один комплект и повез приятелей кататься.

Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владельцу. Уголовное дело, возбужденное отделом дознания ОМВД России по Чапаевску, в отношении ранее не судимого фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК, расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, постановлением мирового судьи судебного участка Приволжского судебного района Самарской области житель Чапаевска привлечен к ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами и ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.