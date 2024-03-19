В Кинель-Черкассах пьяная бабушка порезала сожителя во время застолья

В полицию Кинель-Черкасского района обратился местный житель, который сообщил, что несколько минут назад мать его сожительницы нанесла ножевые ранения своему сожителю.
Полицейские обнаружили в частном доме раненного 43-летнего хозяина, его 51-летнию сожительницу, их детей и внуков. Оказав пострадавшему доврачебную помощь, полицейские вызвали медиков, выяснили детали произошедшего, и помогли госпитализировать мужчину, который утверждал, что ранение получил самостоятельно, упав на нож.
Женщина признала вину и пояснила, что во время семейного застолья сожитель высказывал ей претензии и безосновательную ревность. Ранее судимая за подобное преступление местная жительница, с ее слов, не сдержав эмоций, ударила его ножом в живот. После чего, испугавшись сделанного, спрятала нож в сарае.
Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего, ранее судимому за имущественное преступление, причинен тяжкий вред.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..