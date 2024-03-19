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Преступления Происшествия

В Кинель-Черкассах пьяная бабушка порезала сожителя во время застолья

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Кинель-Черкасского района обратился местный житель, который сообщил, что несколько минут назад мать его сожительницы нанесла ножевые ранения своему сожителю.

Полицейские обнаружили в частном доме раненного 43-летнего хозяина, его 51-летнию сожительницу, их детей и внуков. Оказав пострадавшему доврачебную помощь, полицейские вызвали медиков, выяснили детали произошедшего, и помогли госпитализировать мужчину, который утверждал, что ранение получил самостоятельно, упав на нож.

Женщина признала вину и пояснила, что во время семейного застолья сожитель высказывал ей претензии и безосновательную ревность. Ранее судимая за подобное преступление местная жительница, с ее слов, не сдержав эмоций, ударила его ножом в живот. После чего, испугавшись сделанного, спрятала нож в сарае.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего, ранее судимому за имущественное преступление, причинен тяжкий вред.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.з ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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