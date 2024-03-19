В Самарской области благодаря нацпроекту отремонтируют дороги к туристическим объектам

Ежегодно в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина проводятся масштабные работы по обновлению популярных туристических маршрутов. В 2024 году в Самарской области дорожные работы начнутся на 11 участках дорог, ведущих к туристическим объектам. Общая протяженность участков ремонта составит 152 км.

Так, в текущем году запланирован капитальный ремонт региональной трассы "Урал" — Жигули — Пионерлагерь протяженностью 11,77 км, расположенной в Ставропольском районе. Дорога связывает поселок Жигули с федеральной автомобильной дорогой М-5 "Урал" и является единственным маршрутом движения к значимым туристическим объектам Самарской области — Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию "Молодецкий курган", в состав которого входит детский оздоровительный центр "Жигулевский Артек", и другим привлекательным для туристов местам.

В ходе капитального ремонта планируется обновить дорожное полотно, оснастить дорогу современными средствами обеспечения безопасности дорожного движения. На территории села Жигули, а также по пути следования автомобильной дороги до ДОЦ "Жигулевский Артек" планируется строительство тротуаров и устройство опор освещения. В результате этих работ на половине региональной трассы протяженностью 6 км будет обеспечена пешеходная доступность. Завершение работ по капремонту дороги предусмотрено в 2025 году.

Также в 2024 году начнется ремонт участков региональных трасс, входящих маршрут движения гостей к месту проведения этноисторического фестиваля "Русь. Эпоха объединения", который проходит в окрестностях села Старый Буян Красноярского района.

Центральное событие фестиваля — театрализованное представление, посвященное историческим событиям периода битвы Тимура и Тохтамыша. Также в период его проведения проводятся мастер-классы и показательные поединки по русскому рукопашному бою, джигитовке. С 2019 года фестиваль стал международным, в котором приняли участие делегации из Казахстана и Узбекистана.

В 2024 году запланировано проведение ремонта на двух участках дорог, ведущих к месту проведения фестиваля, — старого направления автомобильной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара протяженностью 17,8 км и дороги "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка протяженностью 10,3 км. Завершение работ на обоих объектах предусмотрено в 2025 году.

"Наш фестиваль начинался с реконструкции битвы Тимура и Тохтамыша, а с 2017 года он проходит в международном формате. Ежегодно к нам приезжает несколько тысяч гостей с разных регионов страны и ближнего зарубежья, многие приезжают группами на больших автобусах. Поэтому состояние автомобильных маршрутов играет немаловажную роль в том, какой предстанет Самарская область перед гостями и насколько комфортно им будет добираться до места проведения. Два последних года фестиваль в очном формате не проводился из-за сложной эпидемиологической обстановки, но в этом году он пройдет в прежнем формате", — говорит организатор фестиваля, заместитель директора АНО КДР "У-РА" Влада Антонюк.

Туристические улицы обновят также в Самаре и Тольятти. Среди них улицу Куйбышева в Самаре протяженностью 1,1 км и Лесопарковое шоссе в Тольятти протяженностью 5,7 км.

Всего в 2024 году в Самарской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км, в том числе 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.