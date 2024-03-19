В Самарской области благодаря нацпроекту отремонтируют дороги к туристическим объектам

Ежегодно в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина проводятся масштабные работы по обновлению популярных туристических маршрутов. В 2024 году в Самарской области дорожные работы начнутся на 11 участках дорог, ведущих к туристическим объектам. Общая протяженность участков ремонта составит 152 км.
Так, в текущем году запланирован капитальный ремонт региональной трассы "Урал" — Жигули — Пионерлагерь протяженностью 11,77 км, расположенной в Ставропольском районе. Дорога связывает поселок Жигули с федеральной автомобильной дорогой М-5 "Урал" и является единственным маршрутом движения к значимым туристическим объектам Самарской области — Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию "Молодецкий курган", в состав которого входит детский оздоровительный центр "Жигулевский Артек", и другим привлекательным для туристов местам.
В ходе капитального ремонта планируется обновить дорожное полотно, оснастить дорогу современными средствами обеспечения безопасности дорожного движения. На территории села Жигули, а также по пути следования автомобильной дороги до ДОЦ "Жигулевский Артек" планируется строительство тротуаров и устройство опор освещения. В результате этих работ на половине региональной трассы протяженностью 6 км будет обеспечена пешеходная доступность. Завершение работ по капремонту дороги предусмотрено в 2025 году.
Также в 2024 году начнется ремонт участков региональных трасс, входящих маршрут движения гостей к месту проведения этноисторического фестиваля "Русь. Эпоха объединения", который проходит в окрестностях села Старый Буян Красноярского района.
Центральное событие фестиваля — театрализованное представление, посвященное историческим событиям периода битвы Тимура и Тохтамыша. Также в период его проведения проводятся мастер-классы и показательные поединки по русскому рукопашному бою, джигитовке. С 2019 года фестиваль стал международным, в котором приняли участие делегации из Казахстана и Узбекистана.
В 2024 году запланировано проведение ремонта на двух участках дорог, ведущих к месту проведения фестиваля, — старого направления автомобильной дороги Ульяновск — Димитровград — Самара протяженностью 17,8 км и дороги "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка протяженностью 10,3 км. Завершение работ на обоих объектах предусмотрено в 2025 году.
"Наш фестиваль начинался с реконструкции битвы Тимура и Тохтамыша, а с 2017 года он проходит в международном формате. Ежегодно к нам приезжает несколько тысяч гостей с разных регионов страны и ближнего зарубежья, многие приезжают группами на больших автобусах. Поэтому состояние автомобильных маршрутов играет немаловажную роль в том, какой предстанет Самарская область перед гостями и насколько комфортно им будет добираться до места проведения. Два последних года фестиваль в очном формате не проводился из-за сложной эпидемиологической обстановки, но в этом году он пройдет в прежнем формате", — говорит организатор фестиваля, заместитель директора АНО КДР "У-РА" Влада Антонюк.
Туристические улицы обновят также в Самаре и Тольятти. Среди них улицу Куйбышева в Самаре протяженностью 1,1 км и Лесопарковое шоссе в Тольятти протяженностью 5,7 км.
Всего в 2024 году в Самарской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" планируется провести капитальный ремонт и ремонт 46 дорожных объектов протяженностью 183 км, в том числе 19 участков дорог регионального значения протяженностью 143,2 км, 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,7 км.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?