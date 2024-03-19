Фельдшер из Самары хотел заработать на бирже и отдал мошенникам 1,5 млн рублей

В Самаре 45-летний фельдшер отдал мошенникам крупную сумму денег, желая заработать на бирже, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевший рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на его имя счет. Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевший в течение трех месяцев в разных банках оформлял кредиты на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. Наличные самарец вносил на свой брокерский счет. Когда мужчина захотел вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "помощником брокера" код оказался не верным. Житель Самары понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..