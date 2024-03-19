В Самаре женщина и ребенок пострадали при сходе снега с крыши

В Самаре, во вторник, 19 марта, произошел сход снега с крыши дома, расположенного по ул. Победы. В результате ЧП пострадали женщина и четырехлетний ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих.