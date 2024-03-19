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В Самаре женщина и ребенок пострадали при сходе снега с крыши

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре, во вторник, 19 марта, произошел сход снега с крыши дома, расположенного по ул. Победы. В результате ЧП пострадали женщина и четырехлетний ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий ему предшествующих.

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Если бы собаки чмновников рвали!!!

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Да такое сплошь и рядом во вс

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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