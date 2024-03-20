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Преступления Происшествия

В Самаре пенсионер перевел мошенникам более 1 млн рублей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 75-летний пенсионер перевел мошенникам все свои сбережения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и полиции, которые утверждали, что его сбережениями пытаются завладеть мошенники и для того чтобы спасти деньги необходимо перевести их на безопасный счет. Пенсионер доверившись незнакомцам перевел более 1 млн руб., злоумышленникам. Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств мужчина понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело.

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