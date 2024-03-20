В Самаре пенсионер перевел мошенникам более 1 млн рублей

В Самаре 75-летний пенсионер перевел мошенникам все свои сбережения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудников Центрального банка и полиции, которые утверждали, что его сбережениями пытаются завладеть мошенники и для того чтобы спасти деньги необходимо перевести их на безопасный счет. Пенсионер доверившись незнакомцам перевел более 1 млн руб., злоумышленникам. Когда прекратились телефонные звонки и произошло списание средств мужчина понял, что его обманули.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..