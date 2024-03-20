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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новый резидент "Преображенки" построит машиностроительное производство

САМАРА.20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о новом инвесторе, который намерен построить в регионе производство оборудования для промышленных предприятий. Уже подписано соответствующее соглашение. Будущее предприятие разместится на площадке индустриального парка "Преображенка". Общий объем инвестиций в проект составит 700 млн рублей. Инвестор планирует создать 370 новых рабочих мест.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса — ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Промпарк "Преображенка" полностью обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой. Инвесторы здесь также получают комплекс льгот и преференций, административное сопровождение управляющей компании и представителей нашего министерства, — рассказал Дмитрий Богданов. — Компании, работающие на площадках промышленных и логистических парков региона, создали уже более 9 тысяч рабочих мест и инвестировали в свои предприятия более 49 млрд рублей".

Инициатор проекта приступит к строительству уже в ближайшее время. Запустить предприятие в работу планируется в конце 2025 года.

Инвестор обратился в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где ему помогли подобрать подходящий земельный участок и рассказали о преимуществах реализации своего проекта на одной из ведущих инвестиционных площадок региона.

Напомним, в сети государственных парков инвесторам готовы предоставить земельные участки с подведенными инженерными сетями и развитой транспортной инфраструктурой. Резидентам также доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО "Промпарки" также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора. Поддержка бизнеса также осуществляется и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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