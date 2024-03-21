Шесть тысяч человек страдает в год в Самарской области от нападения собак

В четверг, 21 марта, на заседании комитета по местному самоуправлению в Самарской губернской думе подняли вопрос о нападениях собак на людей. Врио руководителя областного департамента ветеринарии Дмитрий Шинкевич заявил, что в год в регионе от нападения безнадзорных собак страдает около шести тысяч человек. Из них две тысячи — дети. Причем, нападают на людей и стерилизованные животные, поскольку стерилизация не снижает уровень агрессии.
Напомним, в Самарской области был случай, когда собаки насмерть растерзали прогуливающуюся женщину. Это случилось в мкр Южный Город. Сначала было возбуждено уголовное дело, но в итоге наказывать никого не стали.
А недавно из-за нападения собак в Волжском районе попал в больницу ребенок. Прокуратура организовала проверку.
Сейчас депутаты губдумы поднимают вопрос об эвтаназии для бродячих животных. Второй вариант — выделение больших бюджетных средств для строительства приютов для псов.
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Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.