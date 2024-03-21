Шесть тысяч человек страдает в год в Самарской области от нападения собак

В четверг, 21 марта, на заседании комитета по местному самоуправлению в Самарской губернской думе подняли вопрос о нападениях собак на людей. Врио руководителя областного департамента ветеринарии Дмитрий Шинкевич заявил, что в год в регионе от нападения безнадзорных собак страдает около шести тысяч человек. Из них две тысячи — дети. Причем, нападают на людей и стерилизованные животные, поскольку стерилизация не снижает уровень агрессии.

Напомним, в Самарской области был случай, когда собаки насмерть растерзали прогуливающуюся женщину. Это случилось в мкр Южный Город. Сначала было возбуждено уголовное дело, но в итоге наказывать никого не стали.



А недавно из-за нападения собак в Волжском районе попал в больницу ребенок. Прокуратура организовала проверку.



Сейчас депутаты губдумы поднимают вопрос об эвтаназии для бродячих животных. Второй вариант — выделение больших бюджетных средств для строительства приютов для псов.