В Самарской области ребенок попал в больницу из-за нападения собак

Прокуратура начала проверку из-за нападения собак в Волжском районе Самарской области. Пострадал ребенок на ул. Победы в с. Черноречье.

"Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в ведомстве.

По неофициальным данным, собак могло быть две - одна беспризорная, вторая, породистая, имеющая хозяина. Отогнать псов помог мужчина с лопатой.

Ранее в Самаре собаки напали на девушку у метро. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В то же время есть случаи и жестокого обращения с животными в регионе. Так, в Чапаевске начинается суд по обвинению мужчин в расправе над дворняжкой. А 48-летняя тольяттинка выбросила свою собаку с верхнего этажа дома.