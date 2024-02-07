В Самарской области ребенок попал в больницу из-за нападения собак

Прокуратура начала проверку из-за нападения собак в Волжском районе Самарской области. Пострадал ребенок на ул. Победы в с. Черноречье.
"Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - уточнили в ведомстве.
По неофициальным данным, собак могло быть две - одна беспризорная, вторая, породистая, имеющая хозяина. Отогнать псов помог мужчина с лопатой.
Ранее в Самаре собаки напали на девушку у метро. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В то же время есть случаи и жестокого обращения с животными в регионе. Так, в Чапаевске начинается суд по обвинению мужчин в расправе над дворняжкой. А 48-летняя тольяттинка выбросила свою собаку с верхнего этажа дома.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!