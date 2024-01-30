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Суды Происшествия

В Чапаевске перед судом предстали мужчины, обвиняемые в расправе над дворняжкой

ЧАПАЕВСК. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевском городском суде начался процесс по обвинению двух местных жителей в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Чапаевска Рашит Нуризянов.

Прокурор города пояснил, что, по версии следствия, днем 3 августа прошлого года нетрезвые мужчины в возрасте 43 и 46 лет, находясь во дворе дома № 2А по ул. Менделеева, решили жестоко расправиться с дворовой собакой.

Младший из них одел на шею животного поводок, и они отвели его в ближайшую лесополосу, где второй мужчина прижал собаку к земле и ударил перочинным ножом.

Как пояснил Рашит Нуризянов, преступление было раскрыто благодаря бдительности местных жителей, которые привязались к собаке. Люди, обеспокоившиеся пропажей животного, нашли его еще живым. Собаку отнесли в приют, но спасти ее не удалось.

Данная история обсуждалась в соцсетях. Узнав о случившемся к расследованию подключились полицейские, которые вскоре установили личности ныне обвиняемых и возбудили в их отношении уголовное дело.

По словам прокурора, сейчас подсудимые признают вину. Мерой пресечения им избрана подписка о невыезде.

Данное уголовное дело по окончании следствия, поступило для рассмотрения в Чапаевский городской суд, где было зарегистрировано 27 декабря. На 25 января было назначено первое заседание, которое, как сообщают в суде, отложено из-за неявки защитника. Следующее заседание по делу назначено на 1 февраля.

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