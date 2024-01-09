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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Следственный комитет возбудил дело о нападении собак на девушку у метро

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские следователи разбираются в истории с нападением стаи бродячих собак на 19-летнюю девушку у станции метро "Кировская". ЧП произошло 9 января.

"Шла привычной дорогой, которой всегда хожу. Пройдя метро "Кировская" буквально в пяти метрах от него, набрасывается стая собак — по памяти пять — шесть, меня буквально повалили на землю, я кричала, звала на помощь, отбивала сумкой, но никто не помогал. Я закрывала лицо руками, но досталось левой ноге. Мне разодрали все джинсы, помимо порванных джинсов, по всей левой ноге и ягодице укусы от собаки", — сообщила 19-летняя Ксения в соцсетях.

Со слов девушки, ей помог полицейский. Он проводил ее до работы. Пострадавшая обработала раны и отправилась в травмпункт. Также сообщается, что о стае бродячих собак ранее сообщали в администрацию города. На сообщение отреагировали правоохранители.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в Самаре работы по отлову бездомных животных. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В конце 2023 г. сообщалось, что собака напала на женщину в Тольятти. Ход расследования тогда взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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