Следственный комитет возбудил дело о нападении собак на девушку у метро

Самарские следователи разбираются в истории с нападением стаи бродячих собак на 19-летнюю девушку у станции метро "Кировская". ЧП произошло 9 января.

"Шла привычной дорогой, которой всегда хожу. Пройдя метро "Кировская" буквально в пяти метрах от него, набрасывается стая собак — по памяти пять — шесть, меня буквально повалили на землю, я кричала, звала на помощь, отбивала сумкой, но никто не помогал. Я закрывала лицо руками, но досталось левой ноге. Мне разодрали все джинсы, помимо порванных джинсов, по всей левой ноге и ягодице укусы от собаки", — сообщила 19-летняя Ксения в соцсетях.

Со слов девушки, ей помог полицейский. Он проводил ее до работы. Пострадавшая обработала раны и отправилась в травмпункт. Также сообщается, что о стае бродячих собак ранее сообщали в администрацию города. На сообщение отреагировали правоохранители.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в Самаре работы по отлову бездомных животных. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления", — сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В конце 2023 г. сообщалось, что собака напала на женщину в Тольятти. Ход расследования тогда взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.