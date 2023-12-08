Александр Бастрыкин будет контролировать дело о нападении собаки на женщину в Тольятти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области представить доклад о ходе проведения проверки по делу о нападении собаки на женщину в Тольятти.
Напомним, что ЧП произошло 7 декабря. На остановке общественного транспорта "большая бездомная собака напала на девочку, женщина бросилась ее защищать и сильно пострадала от агрессивного пса, руки обглоданы до костей".
Также 8 декабря в сети Интернет размещена информация о том, что 4 декабря примерно в 20 часов в районе кольца ул. Барковской и Южного шоссе на женщину напала стая собак. По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По аналогичным фактам, произошедшим в Тольятти за последние несколько дней, возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!