Александр Бастрыкин будет контролировать дело о нападении собаки на женщину в Тольятти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области представить доклад о ходе проведения проверки по делу о нападении собаки на женщину в Тольятти.

Напомним, что ЧП произошло 7 декабря. На остановке общественного транспорта "большая бездомная собака напала на девочку, женщина бросилась ее защищать и сильно пострадала от агрессивного пса, руки обглоданы до костей".

Также 8 декабря в сети Интернет размещена информация о том, что 4 декабря примерно в 20 часов в районе кольца ул. Барковской и Южного шоссе на женщину напала стая собак. По данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По аналогичным фактам, произошедшим в Тольятти за последние несколько дней, возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ.