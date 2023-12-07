"Обглодала до костей": прокуратура Тольятти организовала проверку по факту нападения собаки на женщину

Прокуратура Центрального района Тольятти инициировала проверку по факту размещенных в соцсетях и СМИ сведений о нападении собаки на женщину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомстве.

Накануне, 7 декабря, в социальных сетях Тольятти появился пост о нападении беспризорного животного на женщину. ЧП произошло на бульваре 50 лет Октября, 69а, на остановке общественного транспорта.

"Большая бездомная собака напала на девочку, женщина бросилась ее защищать и сильно пострадала от агрессивного пса, руки обглоданы до костей. Администрация Центрального района, господин Ренц, когда вы уже начнете принимать меры? P.S. Скорая помощь быстро отреагировала, женщину срочно госпитализировали в состоянии шока", - рассказали очевидцы.

"Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с безнадзорными животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокурор инициировал проведение процессуальной проверки правоохранительными органами района, ход которой взял на контроль", - отмечается в сообщении надзорного органа.