В Самаре в рамках фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили белорусскую оперу "Медведь"

19 марта на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках Международного фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили оперу "Медведь" Сергея Кортеса.

Высокую оценку фестивалю и постановке дали белорусские деятели культуры. Заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб рассказал, что в Самаре бывал неоднократно, в том числе в качестве артиста, приезжал и на репертуарные спектакли, был на открытии театра после реконструкции, не раз присутствовал на фестивале, посвященном Алле Шелест.

"На фоне того, что таким образом кипела балетная жизнь — и кипит по сей день, конечно, приятно возникновение такого международного фестиваля оперного искусства — "Славянский дом". Формат фестиваля — это то необходимое связующее звено на фоне попыток отмены русской культуры. Это важно и политически, и важно нам в сфере искусства, мы не находимся в изоляции благодаря в том числе вот таким фестивалям. Это хорошее начало, которое имеет поддержку Правительства Самарской области, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Я знаю, что такое организовать фестивали, занимаюсь этой деятельностью в Великом Новгороде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Поддержка и движение очень важны. Это необходимо и региону, и нам, руководителям, и артистам, которые имеют возможность принимать участие в фестивале. В фестивале участвуют и представители Большого театра Республики Беларусь — солист Александр Михнюк, Народная артистка Беларуси Анастасия Москвина, небезызвестный в Беларуси Владислав Сулимский — ныне солист Мариинского театра. В программе фестиваля и спектакль белорусского композитора Кортеса", — отметил Игорь Колб.

По мнению Александра Матусевича, музыкального обозревателя, автора многочисленных рецензий, интервью, статей, посвященных оперному искусству, "Славянский дом" — интересный фестиваль и по названию, и по программе, и по составу гостей. "Объединение в культурном контексте, встреча деятелей культуры из разных славянских стран — это великолепная идея. Конечно, сейчас в фестивале будут представлены не все народы. Тем не менее, получилась интересная и представительная палитра наших друзей, братьев-славян: это ведущие артисты белорусской и сербской оперы, представители наших новых регионов — Луганска и Донецка с их прекрасными творческими силами. Тематически основой идеи "Славянского дома" избрана русская опера, но представлена и опера белорусского композитора Сергея Кортеса "Медведь", которая есть в репертуаре самарского театра. Я думаю, что фестиваль будет развиваться, и в будущем белорусские и сербские коллеги привезут нам свои национальные оперы — получится очень интересная перекличка", — отметил Александр Матусевич. Он выразил надежду на то, что фестиваль в Самаре станет постоянным и будет пополняться гостями из разных стран.

Камерная опера Сергея Кортеса — музыкальное воплощение по-доброму насмешливой и забавной пьесы-шутки, которую молодой Чехов посвятил актеру Николаю Соловцову, мастеру комических ролей. Пьеса стала хитом сцены, она ставилась по всей стране. Члены семьи Романовых во главе с Николаем II разыгрывали "Медведя", развлекая себя в тобольской ссылке в марте 1918. По словам Сергея Кортеса, "пьеса Антона Чехова — совершенна. В ней с особой точностью выписаны характеры героев, яркие сценические ситуации, она отличается великолепной простотой и остроумием поэтического слога". Автор, праздновавший в 2015 году 80-летие, присутствовал в зале на премьере своей оперы в Самарском академическом театре оперы и балета. Либретто Владимира Халипа, дирижер-постановщик — Александр Анисимов, режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе. В главных партиях выступили солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича: партию Смирнова исполнил заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, партию Попова — заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, партию Луки — Анатолий Невдах. За дирижерским пультом в этот вечер был — Алексей Ньяга.

Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, исполнитель партии Смирнова: "Хочу сказать, что сама идея Фестиваля "Славянский дом" просто великолепная. Контакты с артистами из других городов всегда полезны для исполнителей. И мы рады, что наш "Медведь" тоже вписался в рамки этого фестиваля. Для нас он всегда яркое, приятное событие, своего рода эксперимент. Ведь такой материал, как комедия положений — это каждый раз импровизация. В театре невозможно каждый раз играть одинаково, в этом вся прелесть взаимодействия артистов на сцене".

Татьяна Гайворонская, заслуженная артистка Самарской области, исполнительница партии Поповой: "Интересно и сложно петь современную музыку. Особенно ответственно, когда сам композитор присутствует в зале. Так было на репетициях перед премьерой и на самой премьере. Сергей Иванович Кортес приходил к нам, когда шла постановка этого спектакля с режиссером Михаилом Панджавидзе. Он дал очень высокую оценку нашей работе. Этот факт вдохновлял и сегодня, когда мы вновь играли этот любимый спектакль по пьесе А. П. Чехова. Интересно, что и режиссёр, и композитор были на одной волне с нами, откликались на наши идеи. На репетициях мы много импровизировали. Спектакль родился в очень творческий обстановке".

После спектакля зрители охотно делились своими впечатлениями.

Людмила Никифорова: "Афиша фестиваля просто потрясающая, хотелось пойти на все спектакли. Радуюсь, что пришла сегодня на оперу "Медведь". Артистам большое спасибо за этот праздник, замечательные голоса и игра. Будем приходить ещё. В конце марта приду на "Пиковую даму", очень жду встречи с театром вновь".

Михаил Гладких: "Очень люблю этот спектакль, необычное сочетание Чехова и оперы, на мой взгляд. Особенно интересно, что оперные артисты показывают себя как драматические актёры.Лично я иду на все спектакли фестиваля оперного искусства "Славянский дом". Ведь это некий культурный обмен. Практически новый спектакль получается, когда в нём есть приглашенный артист. Он вносит что-то своё, наши артисты ему отвечают. Это невероятно интересно".

Владимир Карасев: "Спектакль мне понравился, произведение Чехова он повторяет практически один в один. Интересно было увидеть эту постановку по сравнению с известным фильмом. Впечатлило! Когда рядом оркестр, артисты — это, конечно, ни с чем не сравнимые ощущения".

Юлия Ефремова: "Для меня это была неожиданная постановка в театре оперы, если честно. В хорошем смысле. Была музыка, оркестр, певцы. Но ещё и поразила игра артистов, как в драматическом театре. Было смешно и интересно смотреть эту известную историю в новом ключе".

Напомним, автор идеи и программы фестиваля "Славянский дом" — Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и объединяет на самарской земле лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов. Самарская область снова стала инициатором укрепления международного сотрудничества в сфере культуры — в прошлом году наш регион уже объединил дружественные страны на антифашистском фестивале "Гитары в строю".

В дальнейшей программе фестиваля шедевры русской классики: оперы "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Князь Игорь". В числе гостей-участников — представители разных регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, а также Республики Беларусь и Сербии.