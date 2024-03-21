В Самаре в рамках фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили белорусскую оперу "Медведь"

19 марта на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках Международного фестиваля оперного искусства "Славянский дом" представили оперу "Медведь" Сергея Кортеса.
Высокую оценку фестивалю и постановке дали белорусские деятели культуры. Заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб рассказал, что в Самаре бывал неоднократно, в том числе в качестве артиста, приезжал и на репертуарные спектакли, был на открытии театра после реконструкции, не раз присутствовал на фестивале, посвященном Алле Шелест.
"На фоне того, что таким образом кипела балетная жизнь — и кипит по сей день, конечно, приятно возникновение такого международного фестиваля оперного искусства — "Славянский дом". Формат фестиваля — это то необходимое связующее звено на фоне попыток отмены русской культуры. Это важно и политически, и важно нам в сфере искусства, мы не находимся в изоляции благодаря в том числе вот таким фестивалям. Это хорошее начало, которое имеет поддержку Правительства Самарской области, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Я знаю, что такое организовать фестивали, занимаюсь этой деятельностью в Великом Новгороде при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Поддержка и движение очень важны. Это необходимо и региону, и нам, руководителям, и артистам, которые имеют возможность принимать участие в фестивале. В фестивале участвуют и представители Большого театра Республики Беларусь — солист Александр Михнюк, Народная артистка Беларуси Анастасия Москвина, небезызвестный в Беларуси Владислав Сулимский — ныне солист Мариинского театра. В программе фестиваля и спектакль белорусского композитора Кортеса", — отметил Игорь Колб.
По мнению Александра Матусевича, музыкального обозревателя, автора многочисленных рецензий, интервью, статей, посвященных оперному искусству, "Славянский дом" — интересный фестиваль и по названию, и по программе, и по составу гостей. "Объединение в культурном контексте, встреча деятелей культуры из разных славянских стран — это великолепная идея. Конечно, сейчас в фестивале будут представлены не все народы. Тем не менее, получилась интересная и представительная палитра наших друзей, братьев-славян: это ведущие артисты белорусской и сербской оперы, представители наших новых регионов — Луганска и Донецка с их прекрасными творческими силами. Тематически основой идеи "Славянского дома" избрана русская опера, но представлена и опера белорусского композитора Сергея Кортеса "Медведь", которая есть в репертуаре самарского театра. Я думаю, что фестиваль будет развиваться, и в будущем белорусские и сербские коллеги привезут нам свои национальные оперы — получится очень интересная перекличка", — отметил Александр Матусевич. Он выразил надежду на то, что фестиваль в Самаре станет постоянным и будет пополняться гостями из разных стран.
Камерная опера Сергея Кортеса — музыкальное воплощение по-доброму насмешливой и забавной пьесы-шутки, которую молодой Чехов посвятил актеру Николаю Соловцову, мастеру комических ролей. Пьеса стала хитом сцены, она ставилась по всей стране. Члены семьи Романовых во главе с Николаем II разыгрывали "Медведя", развлекая себя в тобольской ссылке в марте 1918. По словам Сергея Кортеса, "пьеса Антона Чехова — совершенна. В ней с особой точностью выписаны характеры героев, яркие сценические ситуации, она отличается великолепной простотой и остроумием поэтического слога". Автор, праздновавший в 2015 году 80-летие, присутствовал в зале на премьере своей оперы в Самарском академическом театре оперы и балета. Либретто Владимира Халипа, дирижер-постановщик — Александр Анисимов, режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе. В главных партиях выступили солисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича: партию Смирнова исполнил заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов, партию Попова — заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, партию Луки — Анатолий Невдах. За дирижерским пультом в этот вечер был — Алексей Ньяга.
Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, исполнитель партии Смирнова: "Хочу сказать, что сама идея Фестиваля "Славянский дом" просто великолепная. Контакты с артистами из других городов всегда полезны для исполнителей. И мы рады, что наш "Медведь" тоже вписался в рамки этого фестиваля. Для нас он всегда яркое, приятное событие, своего рода эксперимент. Ведь такой материал, как комедия положений — это каждый раз импровизация. В театре невозможно каждый раз играть одинаково, в этом вся прелесть взаимодействия артистов на сцене".
Татьяна Гайворонская, заслуженная артистка Самарской области, исполнительница партии Поповой: "Интересно и сложно петь современную музыку. Особенно ответственно, когда сам композитор присутствует в зале. Так было на репетициях перед премьерой и на самой премьере. Сергей Иванович Кортес приходил к нам, когда шла постановка этого спектакля с режиссером Михаилом Панджавидзе. Он дал очень высокую оценку нашей работе. Этот факт вдохновлял и сегодня, когда мы вновь играли этот любимый спектакль по пьесе А. П. Чехова. Интересно, что и режиссёр, и композитор были на одной волне с нами, откликались на наши идеи. На репетициях мы много импровизировали. Спектакль родился в очень творческий обстановке".
После спектакля зрители охотно делились своими впечатлениями.
Людмила Никифорова: "Афиша фестиваля просто потрясающая, хотелось пойти на все спектакли. Радуюсь, что пришла сегодня на оперу "Медведь". Артистам большое спасибо за этот праздник, замечательные голоса и игра. Будем приходить ещё. В конце марта приду на "Пиковую даму", очень жду встречи с театром вновь".
Михаил Гладких: "Очень люблю этот спектакль, необычное сочетание Чехова и оперы, на мой взгляд. Особенно интересно, что оперные артисты показывают себя как драматические актёры.Лично я иду на все спектакли фестиваля оперного искусства "Славянский дом". Ведь это некий культурный обмен. Практически новый спектакль получается, когда в нём есть приглашенный артист. Он вносит что-то своё, наши артисты ему отвечают. Это невероятно интересно".
Владимир Карасев: "Спектакль мне понравился, произведение Чехова он повторяет практически один в один. Интересно было увидеть эту постановку по сравнению с известным фильмом. Впечатлило! Когда рядом оркестр, артисты — это, конечно, ни с чем не сравнимые ощущения".
Юлия Ефремова: "Для меня это была неожиданная постановка в театре оперы, если честно. В хорошем смысле. Была музыка, оркестр, певцы. Но ещё и поразила игра артистов, как в драматическом театре. Было смешно и интересно смотреть эту известную историю в новом ключе".
Напомним, автор идеи и программы фестиваля "Славянский дом" — Светлана Хумарьян, заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный гражданин Самарской области. Художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.
Фестиваль проводится при поддержке Правительства региона и объединяет на самарской земле лучшие творческие коллективы оперных и музыкальных театров славянских народов. Самарская область снова стала инициатором укрепления международного сотрудничества в сфере культуры — в прошлом году наш регион уже объединил дружественные страны на антифашистском фестивале "Гитары в строю".
В дальнейшей программе фестиваля шедевры русской классики: оперы "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Князь Игорь". В числе гостей-участников — представители разных регионов России, в том числе, Луганской и Донецкой народных республик, а также Республики Беларусь и Сербии.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.