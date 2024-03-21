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Преступления Происшествия

В Самаре завели дело на отца, воровавшего у ребенка пенсию по потере кормильца

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в хищении у ребенка пенсии по потере кормильца, сообщает прокуратура региона.

В надзорное ведомство поступило обращение жительницы областного центра о неправомерном расходовании средств со счета проживающей с ней 14-летней внучки.

Проверкой установлено, что отец девочки, предварительно получив разрешение органов опеки и попечительства, с декабря 2017 г. снимал с банковского счета своей дочери деньги, после смерти матери поступавшие в качестве пенсии по потере кормильца.

За 5,5 года мужчина снял свыше 800 тыс. руб., которые израсходовал на личные нужды, не связанные с содержанием ребенка.

Прокуратура направила материалы в следственные органы для принятия процессуального решения. В результате в отношении 44-летнего отца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой области.

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