В Самаре завели дело на отца, воровавшего у ребенка пенсию по потере кормильца

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в хищении у ребенка пенсии по потере кормильца, сообщает прокуратура региона.
В надзорное ведомство поступило обращение жительницы областного центра о неправомерном расходовании средств со счета проживающей с ней 14-летней внучки.
Проверкой установлено, что отец девочки, предварительно получив разрешение органов опеки и попечительства, с декабря 2017 г. снимал с банковского счета своей дочери деньги, после смерти матери поступавшие в качестве пенсии по потере кормильца.
За 5,5 года мужчина снял свыше 800 тыс. руб., которые израсходовал на личные нужды, не связанные с содержанием ребенка.
Прокуратура направила материалы в следственные органы для принятия процессуального решения. В результате в отношении 44-летнего отца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере).
Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой области.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..