Полицейские задержали тольяттинца, подозреваемого в убийстве женщины

В Тольятти сотрудники полиции задержали ранее судимого 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Вечером 11 марта в дежурную часть отдела МВД России по городу Жигулевску поступила информация об обнаружении в одной из квартир дома по ул. Морквашинская трупа с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские установили, что погибшая женщина — ранее судимая за незаконный оборот наркотиков местная жительница 1959 года рождения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к происшествию причастен 36-летний житель Тольятти. Сотрудники полиции установили круг его знакомых и места возможного нахождения. В кратчайшие сроки разыскиваемый мужчина задержан в Тольятти сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Ранее неоднократно судимого местного жителя полицейские доставили в СК РФ по Самарской области.