Полицейские задержали тольяттинца, подозреваемого в убийстве женщины

В Тольятти сотрудники полиции задержали ранее судимого 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Вечером 11 марта в дежурную часть отдела МВД России по городу Жигулевску поступила информация об обнаружении в одной из квартир дома по ул. Морквашинская трупа с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские установили, что погибшая женщина — ранее судимая за незаконный оборот наркотиков местная жительница 1959 года рождения.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к происшествию причастен 36-летний житель Тольятти. Сотрудники полиции установили круг его знакомых и места возможного нахождения. В кратчайшие сроки разыскиваемый мужчина задержан в Тольятти сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Ранее неоднократно судимого местного жителя полицейские доставили в СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..