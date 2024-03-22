Самарец набрал кредитов на 1,2 млн руб. и отдал деньги мошенникам

В Самаре 66-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный и представился брокером биржи. Он предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, самарец взял несколько кредитов и перевел аферисту более 1,2 млн рублей. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Потерпевший, поняв, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.