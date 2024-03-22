Самарец набрал кредитов на 1,2 млн руб. и отдал деньги мошенникам

В Самаре 66-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине позвонил неизвестный и представился брокером биржи. Он предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ. Поддавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, самарец взял несколько кредитов и перевел аферисту более 1,2 млн рублей. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Потерпевший, поняв, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..