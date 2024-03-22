В Самаре состоялось заседание антинаркотической комиссии региона

Губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание антинаркотической комиссии Самарской области. В нем приняли участие представители силовых ведомств, управления Роспотребнадзора по Самарской области, областных министерств, главы муниципальных образований. Заседание было посвящено актуальным вопросам работы, которая проводится в регионе по сокращению незаконного оборота и потребления наркотиков, профилактике наркомании и улучшению криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота запрещенных веществ.

В частности, на заседании был рассмотрен сформированный по итогам 2023 г. доклад о наркоситуации в Самарской области, который будет представлен в Государственный антинаркотический комитет. "Хочу поблагодарить за активное участие в подготовке данного доклада ГУ МВД России по Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, а также антинаркотические комиссии муниципальных образований. Отдельно отмечу постоянное пристальное внимание к этой теме прокуратуры Самарской области. Спасибо, коллеги, за совместную работу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ситуация в регионе была проанализирована по ряду показателей, в соответствии с методикой данные отражаются в динамике за последние три года. Проведенный мониторинг свидетельствует о том, что реализация государственной антинаркотической политики позволила в 2023 г. достичь определенных положительных результатов. В последние годы наркоситуация в Самарской области характеризуется снижением общего числа зарегистрированных наркопотребителей. К началу 2023 г. численность находящихся на наркологическом учете сократилась в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. Также впервые за последние годы число лиц, у которых в первый раз в жизни выявлен диагноз "наркомания", составило менее двухсот человек.

В то же время, остается актуальной проблема острых отравлений наркотическими средствами, в том числе с летальным исходом. В ходе заседания комиссии подробно рассмотрели ситуацию, сложившуюся в регионе по итогам 2023 г. по отравлениям наркотиками. Были заслушаны доклады руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, министра здравоохранения региона Армена Беняна.

По словам Светланы Архиповой, основная причина отравлений и вследствие этого летальных исходов — синтетические наркотики. Как сообщил министр здравоохранения, в целях совершенствования материально-технической базы наркологической службы в областном бюджете предусмотрены средства для приобретения жидкостного хроматографа, который поможет диагностировать новые синтетические наркотики. Армен Бенян отметил, что половина погибших в результате отравления наркотиками никогда не обращались в наркологическую службу. В этой связи медиками будет усилена работа по выявлению людей, склонных к употреблению наркотических средств. Решению задачи также способствует широкое проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

О профилактической работе, направленной на оздоровление ситуации на территориях, доложили главы муниципалитетов. Так, в Самаре за 2023 г. было выявлено более 1300 сайтов с информацией о наркотиках и их незаконном обороте, сведения о них направлены в Роскомнадзор для блокировки, ликвидированы более 2000 надписей на фасадах.

"Особую нашу тревогу вызывает то, что среди отравившихся и погибших от отравлений наркотиками в последние годы присутствуют несовершеннолетние жители региона, — акцентировал внимание участников заседания губернатор. — Поэтому, напоминаю, коллеги, особое внимание именно к этой категории. Это зона ответственности всех присутствующих, абсолютно всех уровней власти. Необходимо уберечь нашу молодежь от пагубного воздействия, воспитать здоровое молодое поколение, которое будет строить будущее России, обеспечивать ее динамичное развитие, защищать ее от внешних угроз. Нам следует оперативнее реагировать на угрозы, связанные с распространением наркотических средств и психотропных веществ в регионе, особенно в подростковой среде. Задача эта, конечно, непростая. Но мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить жизни и здоровье наших земляков".

Губернатор поручил провести всесторонний анализ причин случаев отравлений наркотическими веществами, а также усилить профилактическую работу в молодежной среде.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо провести дополнительные социологические исследования по разным возрастным группам: "Опыт предыдущих лет есть, сейчас нужно его обобщить, сделать более глубоким". Подготовить предложения для формирования опросных листов было поручено министерству молодежной политики, министерству образования и науки региона совместно с аппаратом антинаркотической комиссии. Губернатор сделал акцент на необходимости уделить особое внимание нравственным ориентирам молодежи, их устремлениям, отношению к работе.

"Коллеги, вы знаете, какую огромную работу проводят правоохранительные органы по пресечению незаконного оборота наркотиков, но совершенно очевидно, без создания атмосферы неприятия наркотиков, общественного осуждения, без раннего выявления, реализации талантов, возможностей молодых людей мы с задачей не справимся", — отметил Дмитрий Азаров. Глава региона особо отметил роль физкультуры и спорта как важного мотивирующего инструмента для здорового образа жизни, в регионе продолжат развивать спортивную инфраструктуру, повышать ее доступность для жителей.